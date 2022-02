국경 넘지 못한 우크라 아빠, 처음 본 사람에게 두 아이 맡겼다

[아시아경제 권서영 기자] 러시아가 우크라이나를 침공하며 우크라이나 국민들의 피난 행렬이 이어지는 가운데 낯선 여성에게 아이들을 맡길 수밖에 없었던 아빠의 안타까운 사연이 전해졌다.

26일(현지시간) 가디언지는 나탈리야 아브레예바(58)는 우크라이나 국경에서 처음 만난 한 남성이 안고 있던 어린 딸과 아들을 데리고 국경을 넘어 헝가리로 향했다고 전했다. 우크라이나가 조국을 위해 싸울 수 있는 18세 이상 60세 미만의 모든 남성의 출국을 금지하면서 아이들의 아빠가 국경을 통과할 수 없어졌기 때문이다.

당시 아이들의 엄마는 아이들을 안전한 곳으로 데려가기 위해 이탈리아에서 헝가리 쪽 국경으로 오는 길이었다. 이에 아빠는 국경에서 처음 만난 여성에게 두 아이를 맡겼다. 아이를 맡게 된 아브레예바는 "아이의 아빠가 나를 믿고 두 아이를 내게 맡겼다"며 "아이들이 국경을 넘을 수 있도록 아이들의 여권을 줬다"고 밝혔다.

이후 아브레예바는 아이들의 엄마의 휴대전화 번호를 전해 받았으며 아이들은 아빠와 작별 인사를 나눴다. 아브레예바 역시 우크라이나에 두 자녀를 둔 엄마였으며, 그의 아이들 역시 경찰과 간호사 동원령에 따라 우크라이나를 떠날 수 없는 상태였다. 결국 아브레예바는 자신의 자녀 대신 국경에서 처음 만난 아이들의 손을 잡고 피란하게 됐다.

아브레예바는 헝가리 쪽 국경 초소에 마련된 난민 텐트 근처에서 아이들의 엄마를 기다렸다. 다행히 아이들의 엄마는 곧 초소에 도착했고, 그는 아이들을 무사히 엄마에게 보낼 수 있었다. 아이들의 엄마 안나 세먹(33)은 아이들을 달랜 뒤 아브레예바에게 감사 인사를 전했으며 두 사람은 서로를 껴안고 눈물을 흘렸다. 세먹은 "아이들에게는 모든 일이 잘 될 거라는 말밖에 할 수 없었다"며 "1~2주 후면 다시 집에 돌아갈 수 있을 것"이라고 심경을 밝혔다.

