安 "尹측, 만나자고 해 들어보자고 만난 것에 불과…고려할 가치 없다 결론 내려"(종합)

안철수 "전권대사 개념 없어"

국민경선에 대한 입장 듣지 못해

"이미 이런 협상 시한 종료됐다 분명히 선언"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대선후보는 27일 윤석열 국민의힘 대선후보가 공개한 단일화 협상 전말에 대해 "전권대사(대리인) 개념이 없다"며 담판 성격의 회담이 아니었다고 주장했다. 이태규 국민의힘 선거대책위원회 총괄본부장과 장제원 국민의힘 의원의 만남은 의사타진에 불과했을 뿐 전권협상이 아니었다는 것이다. 안 후보는 단일화와 관련해 "시한이 종료됐다고 분명히 선언했다"고 재확인했다. ‘

안 후보는 이날 여수시 이순신광장 유세를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 윤 후보가 공개한 단일화 협상 내용을 부인했다. 그는 지난 13일 단일화 협상을 제안했다 20일 철회한 협상 경과를 언급한 뒤 "어제 한번 만나보자는 제안을 들었다"면서 "도데체 어떤 말을 할 것인지에 대해 이 본부장이 나가서 듣기로 했다"고 소개했다. 안 후보는 "전권대사 개념이 저희에게는 없다"며 "그 말을 듣고 나서 저희끼리 논의한 끝에 결론을 내자는 수준이었다"고 언급했다.

안 후보는 "오늘 아침에 전해온 내용이 별반 차이가 없어 고려할 가치가 없다고 결론을 내린 게, 다"라고 말했다.

안 후보는 "제가 계속 주장한 것은 국민경선에 대한 것"이라며 "국민경선에 대한 어떤 의견이나 입장 표명이 없었다. 왜 안 받겠다거나 받겠다 또는 받지 않겠다는 말 자체가 없었다. 다른 어떤 방법이 있는지에 대해 듣지 못 했다"고 했다. 윤 후보 측에서 여론조사를 통한 단일화가 협상 테이블에 없었다고 밝힌 것에 대해서는 "협상테이블에 올렸는데 없다고 하는 것은 상대방에 대한 도리가 아니다"라고 말했다.

단일화 여지가 없냐는 기자들의 질문에 대해서는 "제가 이미 이런 협상에 대해서는 시한이 종료됐다고 분명히 선언했다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr