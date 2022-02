"우크라에 남아 지킬 것" 코미디언 출신 대통령, 단호한 리더로 급부상

[아시아경제 황수미 기자] 코미디언 출신 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 침공에 맞서 단호하고 침착한 리더십을 보여주고 있다는 외신 보도가 나왔다.

26일(현지 시각) BBC는 젤렌스키 대통령이 러시아의 우크라이나 침공 사태를 맞아 단호하고 침착한 모습을 보여주며 우크라이나의 영웅으로 급부상하고 있다고 평가했다.

앞서 러시아는 젤렌스키 대통령이 측근들과 함께 이미 수도 키예프를 떠났다고 주장했다. 바체슬라프 볼로딘 러시아 두마(하원) 의장은 자신의 텔레그램을 통해 "젤렌스키 대통령은 전날 급히 키예프를 떠났다"며 "그는 측근들과 함께 우크라이나 리비프로 도망쳤다"고 했다.

그러나 이러한 러시아의 주장이 근거 없는 흑색선전이라고 BBC는 지적했다. 젤렌스키 대통령은 미국의 대피 지원을 거부하고 지금까지 키예프에 남아 길거리에서 항전을 지휘하고 있다는 것이다.

지난 25일 워싱턴포스트(WP) 보도에 따르면 젤렌스키 대통령은 국외 탈출을 돕겠다는 미국의 제안을 거부하고 항전 의지를 다졌다.

미국은 최근까지 젤렌스키 대통령에게 러시아가 그를 최우선 제거 대상으로 삼고 있다는 경고를 전달했다. 또한 우크라이나 정부의 지속성을 담보하기 위해 젤렌스키 대통령이 가장 안전한 곳에 머물 수 있도록 하는 등 다수 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

하지만 젤렌스키 대통령은 이를 거절했다. 자신을 둘러싼 위협에도 키예프에 계속 남아 우크라이나 정부를 책임지겠다는 것이다.

실제 젤렌스키 대통령은 이날 페이스북에 올린 영상을 통해 "우크라이나 지도부가 모두 여기에 있다"며 자신이 핵심 관리들과 함께 키예프에 머물고 있음을 알렸다.

영상 속에서 젤렌스키 대통령은 "우리는 여기서 우리의 독립과 조국을 지키고 있으며, 앞으로도 그럴 것이다"라며 "우크라이나에 영광을!"이라고 외쳤다.

BBC는 키예프가 예상보다 더 강력한 저항을 할 수 있었던 이유는 젤렌스키 대통령 등 우크라이나 지도부가 키예프에 남아있기 때문이라고 분석했다.

앞서 젤렌스키 대통령 집권 초기에는 그가 위기에 잘 대응하지 못할 것이란 우려가 많았다. 그가 코미디언 출신으로서 국제 정치 경험이 적다는 이유에서다.

그러나 젤렌스키 대통령은 사회관계망서비스(SNS)를 이용해 우크라이나인들의 반러의지를 결집시키는 등 우크라이나인들을 뭉치게 하는 구심점이 되고 있다.

우크라이나 현지 언론 '노보예 브렘야' 편집장인 율리아 맥거피는 "2019년 4월 그가 대통령으로 당선됐을 때 많은 사람이 그의 능력을 믿지 않아 화가 났다"며 "그러나 우크라이나인들은 지난주 빠르게 대통령에게 호감을 느끼게 됐다"고 했다.

맥거피는 "러시아의 침공 이후 우크라이나 국민은 젤렌스키 대통령을 전폭적으로 지지하고 있다"며 "용감하게 맞서는 그를 보고 우크라이나인들은 진심 어린 존경심을 표하고 있다"고 강조했다.

한편 27일 러시아군이 우크라이나 제2도시 하리코프에 진입했다고 우크라이나 내무부 장관의 보좌관이 밝혔다.

외신 보도에 따르면 안톤 헤라셴코 보좌관은 이날 텔레그렘에서 이같이 밝히고 하리코프의 시가지를 지나는 러시아 군용차량, 불타는 탱크 등 동영상을 공유했다. 우크라이나의 특수홍보·정보보호국 역시 이런 동영상을 공개했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr