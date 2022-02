열흘 앞 대선…테마주는 줄줄이 '반토막'

[아시아경제 이정윤 기자] 제20대 대통령 선거일을 열흘 앞두고 대선 테마주들이 고점 대비 반토막 수준으로 떨어졌다.

27일 한국거래소에 따르면 일성건설의 이달 25일 종가는 3410원으로 지난해 말 6270원 대비 45.9% 떨어졌다.

국내 중견 건설사인 일성건설은 증시에서 이재명 더불어민주당 대선 후보의 장기 공공주택 정책 테마주로 꼽히면서 지난해 한때 주가가 가파른 상승세를 보였다. 이 후보가 민주당 대선 후보로 최종 확정된 무렵인 지난해 10월 13일 고점 7500원을 찍은 뒤 주가는 고점 대비 54.5% 내렸다.

코스닥 상장사 NE능률은 최대 주주인 윤호중 hy 회장이 국민의힘 윤석열 대선 후보와 같은 파평 윤 씨라는 이유로 테마주로 엮여 급등했다. 2020년 말 2800원대였는데 윤 후보의 대선 출마 선언이 임박하던 지난해 6월 9일 2만7750원까지 올랐다. 하지만 주가는 고점 대비 절반 수준인 1만3000원대에 머물고 있다.

국민의당 안철수 대선 후보가 창업한 회사인 안랩은 지난해 12월 초까지만 해도 6만∼7만원대에 머물렀다가 올해 초 12만원까지 올랐다. 하지만 고점 도달 후 주가는 반토막 수준인 6만8000원대로 되돌아왔다.

대선 테마주는 회사나 후보가 관련성이 없다고 밝혀도 사업 영역 또는 업황과 관계없이 후보 관련 이슈가 나올 때마다 주가가 들썩이는 경우가 잦아 투자자들의 주의가 필요하다. 금융당국도 18대와 19대 대선 모두 선거일이 다가올수록 대선 테마주가 급락해 이전 수준으로 회귀하는 양상이 나타났다며 투자자들에게 주의를 당부했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr