"이XX야, 왜 쳐다봐" 커터칼 꺼내 협박한 50대 징역 8월·집행유예 2년

'특수협박' 혐의

재판부 "범행 방법 위험하고 처벌 전력 있어"

[아시아경제 장세희 기자]자신을 쳐다봤다는 이유로 커터칼을 꺼내 협박을 한 혐의로 재판에 넘겨진 50대가 징역형에 집행유예를 선고받았다.

27일 법원에 따르면 서울동부지법 형사9단독 전경세 판사는 지난 17일 특수협박 등의 혐의를 받는 A(50)씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다.

A씨는 지난해 10월 26일 오후10시 55분쯤 서울 거여역 지하철 역사 내에서 역무원에게 지인을 붙잡아달라고 요청했다가 거절당하며 언쟁을 했다. 당시 그곳을 지나가던 B(66)씨에게 자신을 쳐다보았다는 이유로 소지하고 있던 커터칼을 꺼내 들고 B씨를 향해 "이XX야 넌 뭐야, 꺼져! 보지 말고 가"라고 욕설을 하며 협박했다.

재판부는 "범행 방법이 위험했고, A씨가 폭력 범행으로 처벌받은 전력이 있다"면서도 "자신의 잘못을 반성하고 피해자가 A씨의 처벌을 원하고 있지 않은 점을 고려해 이같이 선고했다"고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr