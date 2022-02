尹, 오후 1시 당사서 기자회견…투표용지 인쇄 전 단일화 무산 가능성(상보)

안철수 "단일화 관련 들은 바 없다"

투표용지 인쇄 전 단일화 무산 가능성 커저

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 27일 유세 일정을 전격 취소했다. 안철수 국민의힘 대선후보와 단일화 일정을 논의할 것이라는 관측이 힘을 받고 있다. 윤 후보는 오후 1시 기자회견을 열기로 했다.

윤 후보 측은 이날 공지를 통해 "오늘 사정상 유세에 참석하지 못함을 알려드린다"며 "양해 부탁드린다"고 말했다.

오전 9시부터 경북 영주에서 시작해 포항까지 종일 대구·경북(TK) 지역 유세를 벌일 예정이었다.

이후 윤 후보는 오후 1시 서울 당사에서 기자회견을 열기로 했다. 당초 정치권에서는 윤 후보가 안 후보를 만나기 위해 안 후보가 유세중인 전남을 방문할 것이라는 관측이 나오기도 했었다. 전날에도 윤 후보와 안 후보의 만남 가능성이 거론됐지만, 만남이 불발된 상황이다.

더욱이 안 후보는 이날 목포에서 기자들과 만나 윤 후보로부터 단일화와 관련해 "들은 바가 없다"고 밝혔다. 안 후보는 "제가 거기(단일화)에 대해서 이미 열흘 정도 전에 제안을 했고 거기에 대해서는 철저하게 무시를 당했다"면서 "아무런 답을 받지 못했다. 계속 립서비스만 하는 것은 정치도의상 맞지 않고 국민께도 도의가 아니라고 생각한다"고 밝혔다.

안 후보는 유세 일정을 정상적으로 진행할 계획이다. 안 후보 측 관계자는 "유세 일정을 계획대로 진행 중"이라고 설명했다.

이에 따라 윤 후보는 투표용지 인쇄 전 단일화가 불발된 상황에서 향후 단일화 또는 완주 등에 대한 입장을 밝힐 공산이 커 보인다.

정치권에서는 선거 용지가 인쇄되기 전인 28일을 단일화 협상 마지노선으로 봤다. 이 시기 후보 단일화가 되면 사퇴한 쪽 후보 이름 옆에 '사퇴'라고 표기가 가능하다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr