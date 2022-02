安 "尹으로부터 단일화 들은 바 없다…철저하게 무시당했다"

"단일화 촉구하는 문자 폭탄 2만통"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대선후보는 27일 윤석열 국민의힘 대선후보로부터 단일화와 관련해 "들은 바가 없다"고 밝혔다.

안 후보는 이날 전남 목포 김대중노벨평화상기념관 방문한 뒤 기자들과 만나 "제가 거기(단일화)에 대해서 이미 열흘 정도 전에 제안을 했고 거기에 대해서는 철저하게 무시를 당했다"면서 "아무런 답을 받지 못했다. 계속 립서비스만 하는 것은 정치도의상 맞지 않고 국민께도 도의가 아니라고 생각한다"고 밝혔다.

윤 후보와의 연락이 있었는지에 묻자 "제가 휴대폰을 사용하는 것이 불가능한 상황"이라고 말했다. 안 후보 휴대폰은 최근 국민의힘 일부 지지자들에게 공개된 뒤 단일화를 촉구하는 문자 폭탄 공격을 받고 있다.

안 후보는 "지금도 보시면 계속 연락이 오고 있다"며 "거의 2만통 정도 전화와 문자가 와 있다. 제 전화를 못 쓰게 만드는 행동을 어떻게 설명해야 하냐. 이러고도 같은 협상 파트너라고 생각할 수 있나"라고 분통을 터뜨렸다.

