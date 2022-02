우리 아이 출생 후 '시력검사' 언제가 적기일까?

소아 안과 전문의 장지웅 일산백병원 교수

“출생 후 1년, 시각발달 가장 중요한 시기”

안경 고를 땐 콧대 높이, 렌즈 무게도 고려해야

[아시아경제 이관주 기자] 아이들의 ‘시(視)기능’은 이른 시기부터 발달한다. 시력, 색각(색을 분별하는 감각), 입체시(입체감) 등의 기본적인 시기능은 생후 3개월경부터 급격히 발달하기 시작한다. 만 7세 이후부터 만 12세까지 발달 과정을 거친다. 이 시기에는 아이들의 정기적인 눈 검사는 필수적이다.

우리 아이 눈 검사, "출생 직후부터"

아이들의 눈 검사는 언제부터 해야 할까? 소아 안과 전문의인 인제대학교 일산백병원 안과 장지웅 교수는 “출생 직후부터 바로 시작하는 것이 좋다”고 말한다. 우리나라 영·유아 건강검진에서 시행하는 눈 검사로는 부족한 점이 많다는 게 장 교수의 설명이다. 영·유아 건강검진의 1차 검사는 생후 4개월 이후 시작한다. 선천 눈 질환을 발견하기엔 늦은 시기다.

장 교수는 “출생 후 1년이 시각발달에서 가장 중요한 시기이다”며 “눈 검사는 출생 직후와 출생 후 3개월, 만 1세, 만 3세 때 정기적으로 눈 검사를 하고, 만 3세 이후에는 6개월마다 안과를 방문해 검사를 받는 것을 권고한다”며 “필요한 경우 이보다 더 자주 눈 검사를 받아야 한다”고 조언했다.

흔히 1.0, 1.5 등 숫자로 표현하는 시력은 시력판에 있는 그림을 말할 수 있을 때 측정이 가능하다. 이는 아이들마다 차이가 있지만, 대부분 만 3세 전후 시도할 수 있다. 비록 이런 시력 검사를 할 수 없더라도 눈이 정상적으로 발달하고 있는지, 선천 눈 질환이나 사시·굴절이상 등 정상적인 시각발달을 방해할 수 있는 다른 질병이 있는지는 진료를 통해 알 수 있다. 일찍부터 눈 검사를 시행해야 하는 이유다. 장 교수는 “말을 할 수 없으니 시력검사를 할 수 없다는 생각은 매우 잘못된 생각이다”며 “영아들의 시력검사는 다양한 검사를 통해 그 시기에 맞게 눈의 기능이 정상적으로 발달하고 있는지 확인할 수 있으므로 아직 말을 못 한다는 이유로 아이들의 눈 검사를 주저할 필요가 없다”고 강조했다.

소아사시·소아백내장 주의해야

대표적인 소아 안질환에는 소아사시, 소아백내장이 있다. 먼저 사시란 쉽게 말해 두 눈의 초점이 맞지 않는 상태다. 사시는 아이들의 시기능 발달에 중요한 위험요인이다. 사시를 의심할 수 있는 증상은 "나를 보고 있는데 나를 보고 있는 것 같지가 않다", "눈 초점이 멍하게 느껴진다", "딴생각을 하거나 졸릴 때 눈 모양이 이상하다" 등으로 표현된다. 아이들은 사시에 금방 적응하고 익숙해지므로 별다른 증상을 표현하지도 않는다.

사시는 수술이 필요한 경우도 있지만, 모두 수술해야 하는 건 아니다. 장 교수는 “아이의 나이와 사시의 상태, 다른 신체 상황, 그동안의 관찰 경과를 고려해 종합적으로 판단하기 때문에 그 아이만의 적합한 수술 시기가 있다”며 “적합한 수술 시기가 몇 살이라는 단순한 숫자에 집착하기보다 안과 전문의와 상의 후 적절한 치료방법과 시기를 결정해야 한다. 다만, 수술을 하기로 결정했다면 가급적 그 시기를 넘기지 않는 것이 좋다”고 말했다.

소아백내장은 태어날 때부터 있는 경우와 성장하면서 나타나는 경우가 있다. 한쪽 눈 혹은 두 눈 모두 생길 수 있다. 한쪽 눈에만 있는 경우 다른 눈으로 보는 것에 금방 적응을 하므로 별다른 증상이 없는 경우가 많다. 두 눈에 생기면 발생 시기에 따라 증상이 다를 수 있다. 선천적으로 두 눈에 백내장이 있으면 정상적인 시력발달을 할 수 있는 시기가 없어 주시를 못하거나 눈 떨림 현상을 보이기도 한다. 어느 정도 시력발달 시기를 거친 이후에 두 눈 백내장이 생긴다면 갑자기 안 보이는 듯한 행동을 하게 된다.

선천백내장은 육안으로 확인할 수 있는 경우도 있다. 아이의 동공 안쪽이 회색이나 하얗게 보인다면 선천백내장을 의심할 수 있다. 그러나 이런 현상은 눈 안에 종양이 있을 때에도 나타날 수 있다. 아이 눈을 바라볼 때 동공 안쪽이 하얗게 보인다면 지체 없이 눈 검사를 시행해야 한다. 소아백내장에 의한 수정체 혼탁이 심하면 가능한 한 빨리 수술이 필요하다.

우리 아이 안경 고르는 팁!

어쩔 수 없이 아이 시력이 나빠져 안경을 써야 한다면 안경의 모양보다 기능적 측면을 살펴야 한다. 아이들은 아직 콧대가 낮고 귀와 얼굴 앞까지 길이가 짧기 때문에 안경이 잘 흘러내릴 수 있다. 또 안경테만 써보고 선택하지 말고, 렌즈의 무게까지도 고려해줘야 한다.

장 교수는 “흘러내린 안경을 올려서 쓰지 않고 놔두게 되면 초점도 맞지 않고 굴절값도 달라지므로 다른 안경을 쓰고 있는 것과 마찬가지”라며 “아이들의 얼굴형과 렌즈 무게를 고려해 흘러내리지 않는 안경을 선택해야 한다”고 말했다. 이어 “렌즈 선택도 중요하다. 아이들의 굴절값은 자주 변하므로 너무 비싼 안경을 맞추기보다 필요할 때마다 자주 바꿔주는 것이 더 현명한 결정”이라고 설명했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr