[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 27일 유세 일정을 전격 취소했다. 안철수 국민의힘 대선후보와 단일화 일정을 논의할 것이라는 관측이 힘을 받고 있다.

윤 후보 측은 이날 공지를 통해 "오늘 사정상 유세에 참석하지 못함을 알려드린다"며 "양해 부탁드린다"고 말했다.

윤 후보 캠프 관계자는 본지와 통화에서 "9시 예정된 경북 영주 유세 일정은 중단이고 오늘 일정도 잠정 중단됐다"며 "상황을 확인 중"이라고 밝혔다.

오전 9시부터 경북 영주에서 시작해 포항까지 종일 대구·경북(TK) 지역 유세를 벌일 예정이었다.

한편 안 후보는 유세 일정을 정상적으로 진행할 계획이다. 안 후보 측 관계자는 "안 후보는 목포 김대중 컨벤션센터 일정을 진행할 계획"이라며 "유세 일정을 계획대로 진행 중"이라고 설명했다.

