밀라 요보비치, 고향 우크라이나 소식에 "마음 찢어져"

[아시아경제 이창환 기자] 우크라이나 출신인 헐리우드 유명 배우 밀라 요보비치가 러시아로부터 침공을 받고 있는 우크라이나의 소식에 마음이 매우 아프다고 밝혔다.

밀라 요보비치는 26일 인스타그램에 "내 고향인 우크라이나에서 이번 주에 일어난 일 때문에 마음이 아프고 충격 받았다"고 밝혔다.

이어 "친구들과 가족을은 숨었고, 내 조국과 국민들이 폭격을 당하고 있다"고 말했다.

그는 "나라가 파괴되고, 가족들이 쫓겨나고, 그들의 삶 전체가 까맣게 그을려가는 공포를 보면서 나는 두 동강이 나는 기분"이라고 했다.

밀라 요보비치는 우크라이나 수도 키예프에서 태어났다. 아버지는 세르비아 출신의 의사였고 어머니는 소비에트 연방이 해체되기 전 활동하던 여배우였다.

이들 가족은 정치적 문제로 1980년대 미국으로 망명한 것으로 알려졌다.

