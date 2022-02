장제원 아들 장용준, 최후 변론서 "父 향한 손가락질에 트라우마로…"

[아시아경제 권서영 기자] 검찰이 음주 측정 요구에 불응하고 경찰관을 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 래퍼 장용준(22·활동명 노엘)에게 징역 3년을 구형했다.

검찰은 25일 서울중앙지법 형사4단독 신혁재 부장판사 심리로 열린 장씨의 결심공판에서 "피고인은 음주운전 등으로 집행유예 기간에도 재범했다"며 "이 점을 고려해 징역 3년을 선고해달라"고 재판부에 요청했다. 그러나 장씨의 변호인은 "도로교통법 위반에 관한 사실관계는 인정한다"면서도 "(공무집행방해 범행은) 지극히 짧은 1초 정도의 시간에 이뤄졌고 그 정도도 경미해서 폭행해 이르렀다고 보기엔 어렵다"고 밝혔다.

변호인은 "피고인은 사건 직후 피해 경찰관들에게 직접 찾아가 사과했고 지금도 본인의 행동을 깊이 반성하고 있다"며 "올바른 사회 구성원이 될 기회를 만들어달라"고도 덧붙였다. 또 장씨는 최후변론에서 "매우 부끄럽고 죄송하다"며 "구치소에서 뼈저리게 잘못을 반성했다. 앞으로 절대 이런 일을 반복하지 않겠다"고 말했다.

장씨는 "아버지의 아들로 노엘이기 이전부터 아버지에 대한 비난과 손가락질을 몸으로 느끼며 트라우마를 가지고 유년 시절을 보냈다"며 "가수 활동 후에도 신분이 파헤쳐져 자연스럽게 술에 의지하고 술을 먹게 되면 폭력적으로 변했던 것 같다"고 주장했다. 이어 "잘못을 인정하고 사회에 복귀하기 위해서 알코올 치료도 받겠다"며 "새로운 사람이 되도록 노력할 것이고 떳떳한 인생을 살도록 마지막 기회를 달라"고 선처를 호소했다.

장씨는 장제원 국민의힘 의원의 아들로 지난해 9월18일 오후 10시 30분께 서울 서초구 반포동의 성모병원사거리에서 벤츠 승용차를 몰던 도중 다른 차와 접촉사고를 낸 바 있다. 당시 그는 현장에 출동한 서초경찰서 소속 경찰관의 음주 측정 요구에 불응하며 경찰관을 머리를 들이받아 폭행한 혐의로 현행범 체포됐다.

재판부는 양측의 변론을 끝내고 오는 4월8일 형을 선고하기로 했다. 앞서 장씨는 지난 2019년에도 음주운전 및 운전자 바꿔치기를 한 혐의로 지난해 6월 1심에서 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다.

