밀어붙이는 푸틴…치밀하게 준비했다

서방 의존도 낮춰두고 내부 통제 강화

장기집권 포석두는 등 치밀한 준비로 침공 강행

[아시아경제 김현정 기자] 서방의 강력한 제재 경고에도 불구하고 우크라이나 침공을 강행한 블라디미르 푸틴 대통령의 ‘도박’은 치밀한 준비에서 비롯된 것이라는 평가가 나온다. 20여년의 집권기간을 통틀어 가장 공격적인 모습을 보이고 있는 것은 이미수년에 걸쳐 마련한 재정·정치적 버팀목 때문이라는 분석이다.

24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 "푸틴 대통령은 냉전 패배로 불거진 대서양 안보 협정에 대한 전면적 개정을 요구하며, 본인의 결정을 위한 토대를 수년간 마련했다"고 보도했다.

실제 러시아는 미국과 동맹국의 경제보복에 대한 완충장치를 상당 수준 구축해 둔 상태다. 2014년 크림반도 합병과 우크라이나 동부 침공 직후 이뤄진 경제 제재를 겪으며 관련국에 대한 의존도를 지속적으로 낮춰온 덕이다.

러시아 중앙은행의 외환보유고는 약 6300억달러(약 759조원)로 역대 최고 수준이며, 이는 크림반도 합병 직후인 2015년(3680억달러)에서 63% 늘린 것이다. 달러 비중은 2014년 47%에서 현재 16%까지 떨어졌다.

자신을 둘러싼 부정적 여론이 확산될 가능성에 대해서도 그는 미리 손을 써놨다. 지난 1년 간 푸틴 대통령은 야당을 해체시키고, 최고인권단체 등을 폐쇄했다. 뿐만 아니라 몇몇 독립언론사들을 강제 폐간시켰다. 대표적인 반(反) 부틴 세력이던 야당 정치인 알렉세이 나발니를 지난해 2월 투옥시키기도 했다.

러시아 모스크바, 상트페테르부르크 등에서 우크라이나 전쟁을 반대하는 시위가 진행되자 치안당국은 불법시위 등을 이유로 1700명 이상을 구금했다. 정치분석가 파벨 살린은 "엘리트들은 통제하에 있고, 푸틴의 군사 시나리오에 불만을 가진 사람들 역시 동원할 수 있는 기반시설이 없다"면서 "또한 대다수는 이미 선전의 영향을 받았다"고 설명했다. 독립 여론조사기관인 레바다센터가 침략 전 실시한 조사에 따르면 푸틴 대통령에 대한 지지율은 최근 경기 침체로 다소 인기가 떨어졌는데도 70%에 육박한다.

러시아 관영언론이 우크라이나 공격 행위를 전면 방어하는 한편, 러시아의 통신감독기관 로스콤나드조르는 이날(24일) 러시아의 공식 발표 외의 내용을 게재하는 언론사의 웹사이트를 차단하고, 무거운 벌금을 부과하겠다고 발표하기도 했다.

러시아가 중국을 통해 서방의 경제 제재를 회피할 수 있다는 분석도 있다. 미국 달러화 대신 우방국인 중국의 위안화를 더 사용할 것이라는 관측에 위안화 가치는 급상승 중이다. 전날 중국 외환시장에서 달러 대비 위안화 환율은 장중 6.32달러까지 내려가 2018년 4월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.

