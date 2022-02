단일화 깨진 뒤 尹 공격나선 安…"이상적"·"모르는 말씀"·"제게 물을 일 아냐"(종합)

윤석열 만날지 묻자 안철수 "경선을 하겠다면 모르겠다"

[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] 단일화 제안과 결렬 등의 파동을 거친 뒤 윤석열 국민의힘 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보는 감정적 앙금을 드러냈다. 단일화와 관련해 윤 후보는 "노력 중"이라는 입장을 밝혔지만, 안 후보는 "이미 결렬 선언했다"며 냉랭한 반응을 보였다.

25일 중앙선거관리위원회 주관 제2차 대선후보 토론회에서 심상정 정의당 대선후보는 "단일화는 힘센 정당이 약한 정당을 굴복시키는 것으로 본다"며 윤 후보와 안 후보에게 단일화에 대한 입장을 물었다

이에 안 후보는 "이미 결렬했다 선언했다"고 잘라 말했다. 반면 윤 후보는 "이 자리에서 말하기는 뭐하지만 노력 중"이라고 말했다. 안 후보는 윤 홉의 발언을 들은 뒤 "윤 후보께 제안한 것은 경선하자는 것이었다"며 "생각 없으면 끝날 일이라고 분명하게 정리했으면 한다"고 말했다.

토론이 끝난 뒤 안 후보는 윤 후보를 만날 생각이 없냐는 기자들의 질문에 "경선을 하겠다면 모른다"면서 "담판은 생각하지 않는다"고 말했다. 주말에 만날 계획이 없냐는 질문에 대해서도 "저는 계획이 없다"고 말했다.

토론 중에도 안 후보는 윤 후보에 대한 공세를 취했다. 먼저 안 후보는 윤 후보를 상대로 정권교체 시 여소야대 해법에 대한 의견을 구했다. 이에 윤 후보가 "대통령이든 헌법 정신지켜야 하고 협치 가능하다"며 헌법정신을 내세웠다. 이에 안 후보는 "실제로 해보면 그렇지 않다는 것을 아실 것"이라며 "지금은 국회의원 경험이 없으셔서 그렇다"고 언급했다. 국민통합내각을 주장한 안 후보는 "헌법정신에 따라 하자는 것은 굉장히 이상적이고 실현가능하지 않다"고 공박했다.

안 후보는 외교안보 분야 토론에서도 윤 후보의 확장억제 전략을 질의한 뒤 "미국 본토에 있는 대륙간탄도미사일(ICBM)을 쓰자는 말씀이어서 도저히 이해가 가지 않는다", "잘 모르시는 말씀" 등으로 비판을 이어갔다.

윤 후보가 이재명 더불어민주당 대선후보 관련 의혹을 제기한 뒤 "이 후보가 대통령이 되면 공직사정이라든가 이런 감탈이라든가 감사 이런 공직기강 잡는 일이 가능하겠냐"며 안 후보의 동의를 요청했다. 이에 안 후보는 "그건 저에게 여쭤보실 일이 아닐 것 같다"고 선을 긋기도 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr