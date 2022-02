우크라이나 대통령, 러시아와 협상…민간인 사상 막자

젤렌스키 대통령, "EU 지원 너무 느려 아쉬워"

러, 무기 내려놓으면 민스크에서 협상…항복 종용

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 25일 러시아와 협상할 용의가 있다고 밝혔다고 중국 매체 펑파이가 보도했다.

젤렌스키 대통령은 "우크라이나 전체가 전쟁의 불길에 휩싸여 있다"면서 민간인 사상을 막기 위해 블라디미르 푸틴 대통령과 협상을 희망한다고 말했다.

그는 러시아의 우크라이나 침공은 유럽에 대한 전쟁의 시작이라면서도 유럽연합(EU) 국가들의 지원이 너무 느리다고 아쉬워했다고 펑파이는 전했다.

앞서 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 우크라이나 군이 무기를 내려놓으면 러시아는 우크라이나와 협상할 용의가 있다고 밝혔다. 무기를 내려놓을 경우 협상할 수 있다는 것은 사실상 우크라이나에 항복을 요구한 것으로 해석된다.

러시아 대통령 공보실은 푸틴 대통령이 우크라이나와 협상하기 위해 벨라루스 민스크에 러시아 대표단을 보낼 준비가 돼 있다고 발표했다.

러시아 대통령 공보실은 국방부와 외무부를 중심으로 대표단을 구성할 것이라고 전했다. 이어 알렉산드르 루카셴코 벨로루스 대통령이 러시아와 우크라이나 간의 협상에 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr