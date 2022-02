'대장동' 날선 공방…"이익 본 건 尹"VS"李가 몸통"(종합)

25일 중앙선관위가 주관하는 2차 대선후보 TV토론회 참석

'대장동 의혹' 놓고 서로가 '몸통'이라고 주장

[아시아경제 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보가 25일 토론에서도 '대장동 의혹'을 놓고 또다시 날선 공방을 벌였다.

윤 후보는 25일 저녁 중앙선거관리위원회가 주관하는 2차 대선후보 TV토론회에서 "지난 토론에서 (이 후보가) 판넬 들고 나와서 대장동 그분이 자신이 아니라 현직 대법관이라고 얘기했다"며 "그제 현직 대법관이 인터뷰도 해서 이 주장이 허위로 드러났다"고 밝혔다.

이어 윤 후보는 "그날(지난 토론)도 판넬에 적힌 녹취록 뒤에 보면 '이재명 게이트'라는 말을 김만배가 한다고 하니 '사실 아니면 후보 사퇴하겠느냐'까지 했는데 그게 다 사실로 드러났다"고 강조했다. 이른바 '김만배 녹취록'에 나온 이재명 게이트를 문제 삼은 것이다.

윤 후보는 또 "2월 중순경 제2경인고속도로 분당 출구에서 대장동 문건 버려진 것이 발견됐다. 여기 보면 도시개발공사의 변호사가 기획본부 있던 분인데 이 후보와 독대해 결재 받았다는 내용이 있다"며 "이런 것을 보면 다른 자료들도 다 보고 받고 결재를 했는데 또 국회에서 물어보면 자료 공개를 거부하고 있다. 종합해서 보면 그동안 하신 이야기들이 사실과 다른 것 아닌가"라고 지적했다.

이에 이 후보도 반박하고 나섰다. 이 후보는 "정말 윤 후보 문제"라며 "그들에게 도움을 준 것도 윤 후보다. 저축은행 비리 수사 봐줬지 않나. 그들한테 이익을 본 것도 윤 후보"라며 "그 녹취록이 맞다면 거기에 (윤 후보) 본인이 죄를 많이 지어 구속돼서 바로 죽을 사람이라고 돼 있다. 더 책임이 크다는 말"이라고 맞받아쳤다.

이를 놓고 윤 후보는 "제가 몸통이라고 하는데 제가 성남시장을 했나, 경기도지사를 했나, 아니면 관용카드로 초밥을 먹었나"라며 "마치 이완용이 안중근에게 나라 팔아먹은 사람이라고 하는 거랑 똑같은 거다. 대구고검으로 좌천 가서 앉아있는데 어떻게 몸통이 된다는 이야기인가. 상식적으로 말이 되는 말을 하라"고 말했다.

이 후보는 부산저축은행 수사 비리를 재차 꺼내들었다. 이 후보는 "부산저축은행 일반대출인데 다른 것은 기소를 하면서 왜 대장동 대출만 봐줬나"라며 "조우형(부산저축은행 브로커)에게 커피는 왜 타줬는가"라고 공격했다.

윤 후보는 대장동 녹취록에 나온 '도원결의'를 언급하며 이 후보를 계속 압박했다. 윤 후보는 "(녹취록에) 김만배, 정진상, 김용, 유동규가 모여서 도원결의 의형제를 맺는다"며 "네 사람과 이재명 시장이 모든 것을 설계하고 승인하고 기획한, 그리고 도장을 찍은 이 후보가 몸통이라는 것이 명백하게 나오지 않는가"라고 지적했다.

이 후보는 "명백한 허위사실이다. 그런 식으로 수사를 했으니까 문제가 생기는 것 같다"며 "수사를 정말로 무리하게 하는 것 같다. 합리적이지 않다. 본인이 더 녹취록에 극렬하게 많이 나오지 않는가. 그 점 생각을 좀 하고 말해달라"고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr