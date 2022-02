安 "尹과 담판 생각 안 해 …경선 하겠다면 모르지만"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대선후보는 25일 대선후보 토론을 마친 뒤 윤석열 국민의힘 후보와 경선을 통한 단일화 가능성을 언급했다. 담판 방식의 단일화는 생각하지 않는다는 점도 분명히 했다.

안 후보는 이날 중앙선거관리위원회 주관 제2차 대선후보 토론회를 마친 뒤 윤 후보를 만날 생각이 없냐는 기자들의 질문에 "경선을 하겠다면 모른다"면서 "담판은 생각하지 않는다"고 말했다. 주말에 만날 계획이 없냐는 질문에 대해서도 "저는 계획이 없다"고 말했다.

토론 중에도 안 후보는 단일화에 대한 생각을 입장을 요청받자 "이미 결렬했다 선언했다"고 잘라 말했다. 그럼에도 윤 후보가 "노력 중"이라고 언급한 것에 대해 "윤 후보께 제안한 것은 경선하자는 것이었다. 생각 없으면 끝날 일이라고 분명하게 정리했으면 한다"고 밝혔다.

안 후보는 윤 후보와 핵공유 문제 등을 두고서 논쟁을 벌인 것에 대해서는 "사실은 그게 5년 전 패러다임"이라며 "이미 굉장히 상황들이 많이 바뀌어서 지금 현재에 맞는 정책을 우리가 수립을 해야지 거기에 대해서 북핵에 대해서 제대로 대처하고 또 우리 동맹국들의 협조를 받을 수 있는 것 아니겠냐"고 했다.

