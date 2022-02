서대문구, 주민 의견 수렴 '지속가능발전목표 이행계획' 수립

[서울시 자치구 뉴스]서대문구, 여성, 청년, 노인 등 12개 분야별 '지속가능발전 숙의 공론장' 참여자 모집...서울청년센터 은평 오랑, 2021년 청년도전 지원사업 ‘최우수 기관’ 선정...강북구, 여성친화도시 구민참여단 모집

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 구의 ‘지속가능발전목표 이행계획’을 수립하는 데 주민 의견이 직접 반영될 수 있도록 ‘숙의 공론장’ 참여자를 모집한다.

‘지속가능발전’이란 현세대의 필요를 충족시키기 위해 미래세대가 사용할 자원을 낭비하지 않으면서 경제 성장, 사회 안정과 통합, 환경 보전이 균형을 이루는 가운데 더 낫고 좋은 상태로 나아가는 것을 말한다.

모집 분야는 여성, 아동·청소년, 청년, 노인, 장애인, 노동자·노조, 시민단체, 기업·산업계, 과학기술계, 교육계, 다문화·이주민, 자원봉사자 등 모두 12개다.

지속가능발전에 관심 있는 주민(직장인, 활동가, 학생 등 포함)은 누구나 참여 신청할 수 있다.

희망자는 서대문구 홈페이지 공지사항에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 3월11일 오후 6시까지 이메일로 내면 된다.

구는 응모자의 연령, 성별, 희망 분야 등을 고려해 이해관계자 그룹별로 30명 이내씩 선정할 예정이다.

‘서대문구 지속가능발전 숙의 공론장’은 오는 3월부터 6월까지 온라인 및 대면 회의를 병행해 진행된다.

참여자들은 서대문구 지속가능발전 목표에 대한 공감대 형성을 위해 예비 교육을 받은 뒤 그룹별로 3회에 걸쳐 정책 과제와 실행 방안을 논의한다.

이어 전체회의에서 그룹별 입장문을 발표하고 구가 추진할 지속가능발전 이행계획을 확정한다.

앞서 구는 지난해에도 분야별 이해관계자 그룹이 참여하는 공론의 장을 운영하고 지속가능발전을 위한 7대 전략, 22개 목표, 49개 세부목표, 129개 지표를 도출한 바 있다.

7대 전략은 ▲인간웰빙 및 역량 강화 ▲건강한 먹거리 및 식량안보 ▲지속가능하고 공정한 경제 및 노동 ▲저탄소에너지 공급 및 보편적 접근 ▲지구 환경 공공재 보호 ▲지속가능한 도시 및 근교 개발 ▲통합적이고 포용적인 거버넌스와 이행수단 등이다.

문석진 구청장은 “지속가능한 도시 서대문구를 구현하는 데 숙의 공론장이 핵심 역할을 할 것으로 기대한다”며 “각계각층 주민 분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

은평구(구청장 김미경)는 고용노동부 ‘2021년 청년도전 지원사업 성과평가’ 최우수 기관에 서울청년센터 ‘은평 오랑’이 선정됐다고 밝혔다.

‘은평 오랑’은 지난해 구직단념청년 발굴과 맞춤형 프로그램 운영으로 이번 평가에서 높은 점수를 받으며 최우수라는 쾌거를 달성했다. 지난해 ‘청년도전 지원사업’에 참여한 기관은 14곳이며, ‘은평 오랑’이 지난해 시작한 시범사업에서 좋은 성과를 낸 것은 적극적으로 지역 청년에게 관심을 갖고 사업을 추진한 덕분이다.

‘청년도전 지원사업’이란 구직단념청년의 구직 의욕 고취와 자신감 강화를 위해 맞춤형 프로그램을 제공하는 취업준비지원 사업이다. 최근 6개월간 취업과 교육직업훈련 참여 이력이 없는 만 18~34세 청년이 대상이다. 프로그램을 이수한 청년에게는 20만원 상당의 청년 인센티브도 지원된다.

‘은평 오랑’은 지난해 7~11월 총 5회에 걸쳐 구직단념청년 256명을 발굴, 취업준비 지원에 힘을 쏟았다. 지역 청년 정보 제공과 ‘국민취업지원제도’ 연계 등 활동을 펼쳤다.

청년 취업 역량 강화를 위한 맞춤형 프로그램도 운영했다. 1대1 상담, 모의면접, 현직자 멘토링 등 청년 욕구에 맞춘 다양한 프로그램을 마련했다.

은평오랑 관계자는 “청년들의 많은 관심과 적극적인 참여로 이뤄낸 성과라고 생각한다. 청년들의 미래를 응원하는 은평구와 은평오랑은 합심, 올해 청년도전 지원사업 공모에서도 좋은 결과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

강북구(구청장 박겸수)가 여성친화도시를 조성하기 위해 ‘강북구 여성친화도시 구민참여단’을 모집한다.

남성과 여성이 평등하게 참여할 수 있는 구민참여단은 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전 등을 위해 구성된다. 구는 참여단을 통해 다양한 구민의 의견을 수렴하여 민·관의 적극적인 협력 체계를 구축할 예정이다.

구민참여단은 ▲양성평등 ▲안전 ▲건강 ▲환경 ▲도시계획 등 분야별 전문가 및 강북구에 거주하는 구민을 대상으로 구성된다. 모집 인원은 20명 이내이며, 임기는 2년으로 1회 연임이 가능하다.

구민참여단은 일상생활에서 발생하는 성별 불균형 요소 및 불편 사항을 발굴, 구에서 진행 중인 여성친화도시 조성 사업에 대해 모니터링, 의견 제안, 홍보 등의 활동을 하게 된다.

주요 활동 내용은 ▲민간개방 및 공중화장실을 대상으로 불법 촬영기기 점검 ▲지역내 운영 중인 안심지킴이집에 운영 매뉴얼 배포 및 안전 점검 ▲여성안심귀갓길 내 CCTV 등 안전시설물의 이상 유무 확인 등이다.

구는 분기별 간담회를 통해 참여단 활동 결과를 공유, 지역문제에 대해 토론하는 대화의 장을 마련할 예정이다. 참여단은 모니터링을 하며 느낀 사업의 보안사항, 신규 정책제안 등을 건의할 수 있다.

구민참여단 참가 희망자는 오는 3월4일까지 신청서를 강북구청 5층 여성가족과 혹은 이메일로 제출하면 된다. 신청서 및 자세한 사항은 강북구청 홈페이지 → 우리구소개 → 새소식에서 확인할 수 있다. 기타 궁금한 사항은 강북구 여성가족과로 문의하면 된다.

박겸수 강북구청장은 “여성과 남성이 평등하게 나아갈 수 있도록 더욱 많은 정책들을 내어 놓겠다”며 “남녀를 넘어 아이, 노약자, 외국인 등 강북구에 거주하는 모든 구민들이 행복하게 살기 좋은 강북구가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr