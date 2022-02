토론 마친 이재명 "정치개혁 해내겠다…尹, 네가티브 매달려 안타까워"

[아시아경제 나주석 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 25일 대선후보 토론을 마친 뒤 정치교체 의지를 재차 확인했다.

이 후보는 이날 토론을 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 타 후보에 대한 평가를 요청받자 "그렇게 분류할 수는 없다"면서 "심상정 정의당 대선후보께서 정치개혁에 대한 기대를 우리 민주당과 국민의힘 때문에 접어야 했던 것에 대해 아쉬움을 말씀해주셨다. 아주 절절하게 공감하고, 이번 기회에 반드시 그 이상으로 정치 개혁을 해내서 제3의 선택이 가능한 그런 합리적인 정체로 교체하겠다는 말씀드린다"고 했다.

이어 "안철수 국민의당 대선후보가 말씀하신 것 중에 이미 제가 말씀드린 것과 일치하는 국민내각, 통합내각에 대한 의지를 확인할 수 있어서 매우 반갑다"고 했다.

이어 "윤석열 국민의힘 대선후보께서는 여전히 네거티브에 매달리시는 게 매우 안타깝다"며 " 국민의 삶이나 국가의 미래보다는 허위사실에 기초한 네거티브 흑색선전을 하신 게 참 아쉽다 "고 했다.

토론회에서 이야기한 비례대표제 개선 등과 관련해서는 " 제가 결정할 순 없지만, 당의 요청에 대해서 오늘도 이미 상당수의 우리 의원들께서 의논도 하셨고 당 대표도 말씀하신 바가 있으므로 의원총회로 각론을 결정하고 되도록 법안도 당의 이름으로 제출하는 것이 신뢰 회복을 위해서 필요하겠다 생각한다"고 말했다.

