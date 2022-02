"다른 후보 질문 몰린 건 국민들이 가장 관심 가져주셔서일 것"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 25일 대선후보 토론을 마친 뒤 "아 좀 더 준비할 걸 그랬다는 생각이 많이 든다"고 말했다.

윤 후보는 중앙선거관리위원회 주관 제2차 대선후보 토론회를 마친 뒤 "글쎄 늘 하고 나면 아쉬움이 많다. 다른 후보들이 열심히 해왔다"며 이같이 말했다.

누가 토론을 잘한 것 같냐는 질문에 "글쎄 저도 토론에 집중하다보니까 누가 뭐 더 잘하고 못했는지는 잘 모르겠고 세분 다 열심히 준비하시지 않았나 생각한다"고 말했다.

다른 후보들의 질문이 윤 후보에 집중된 것에 대해 "나쁜 건 아니잖냐"며 "국민들이 가장 관심을 많이 가질거라고 생각하기 때문에 제 의견을 많이 물어보는게 아닌가 그래서 저는 좋은 일이라고 생각한다"고 말했다.

