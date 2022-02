우크라이나 침공한 푸틴, 시진핑과 통화

시 주석에 특수 군사작전 설명…우크라이나와 협상 뜻 밝혀

시 주석, "냉전적 사고 버리고, 협상 통해 지속 가능한 안보 메커니즘 형성해야"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 시진핑 중국 국가 주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화를 했다고 25일 관영 신화통신이 밝혔다. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 시 주석과 푸틴 대통령이 통화한 것은 처음이다. 시 주석과 푸틴 대통령은 지난 4일 베이징에서 정상회담을 가진 바 있다.

푸틴 대통령은 이날 우크라이나 특수 군사 작전 상황과 입장을 시 주석에게 설명했다고 신화통신은 전했다.

또 미국과 북대서양조약기구(나토)가 러시아의 합리적인 안보 우려를 무시하고 약속을 반복적으로 어겼다면서 우크라이나 군사 작전 배경을 시 주석에게 설명했다. 그러면서 러시아는 우크라이나와 협상할 용의가 있다고 시 주석에게 말했다고 신화통신은 덧붙였다.

이에 대해 시 주석은 "우크라이나 정세가 급변하면서 국제사회로부터 주목을 받고 있다"면서 "(우리는) 냉전적 사고방식을 버리고 협상을 통해 지속 가능한 안보 메커니즘을 형성해야 한다"고 중국 정부의 입장을 설명했다.

시 주석은 이어 "러시아와 우크라이나가 협상을 통해 문제를 해결해야 한다"며 "모든 국가의 주권과 영토 보전을 존중하고, 유엔(UN) 헌장을 준수해야 한다는 게 중국의 기본 입장"이라고 푸틴 대통령에게 말했다.

시 주석은 이와 함께 "중국은 국제 사회 모든 당사자와 협력, 공동의 포괄적이고 협력적이며 지속 가능한 안보 개념을 옹호한다"면서 "유엔을 중심으로 하는 국제 시스템과 국제법에 의존한 국제 질서를 확고히 수호할 용의가 있다"고 덧붙였다.

한편 중국 외교부는 우크라이나를 침공한 러시아에 대해 제재할 의사가 없다는 뜻을 밝혔다. 왕원빈 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "미국은 2011년 이후 100여 차례 이상 러시아에 제재를 했지만 효과를 얻지 못했다"면서 당사국들은 대화와 협상을 통해 문제를 해결하는 노력을 해야 한다고 말했다.

왕 대변인은 유엔(UN) 차원의 러시아 제재에 대해 "우리는 중국의 일관된 입장을 바탕으로 유엔 헌장 취지의 원칙에 입각해 관련 문제를 다룰 것"이라고 말했다.

그는 중국의 러시아산 석유 수입 확대 계획에 대해 "제재는 문제 해결의 효과적인 방법이 아니다"라며 러시아 제재에 반대한다는 뜻을 재차 밝혔다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr