[포토]서울의료원노동조합원들이 펼치는 아름다운 나눔

희망을나누는사람들에 희망나눔장학금 1000만원 후원

[아시아경제 박종일 기자] 25일 서울 중랑구 소재 서울의료원노동조합원들이 1000만원의 소중한 장학금을 희망을나누는사람들에 전달했다.

이날 전달된 장학금은 지난해 코로나19로 모두가 힘든 시기임에도 불구하고 힘겹게 생활하고 있는 우리 사회 취약계층 아동들을 위해 서울의료원 노동조합원들이 십시일반으로 모금을 펼쳐 마련한 소중한 후원금으로 희망을나누는사람들은 서울 중랑구 지역에서 장학생들을 추천받아 지원할 예정이다.

심현정 서울의료원노동조합위원장은 "지난한해 코로나19 펜데믹 상황에서도 많은 조합원들이 코로나19 퇴치를 위해 힘겹게 사투를 벌이면서도 우리 사회의 복지사각지대에 있는 어렵고 힘든 아동들을 위한 장학금 모금활동에 함께 참여해준 조합원들게 감사 인사를 드린다"고 말했다.

희망을나누는사람들과 서울의료원노동조합은 지난해 업무협약을 맺고 양기관이 함께 복지사각지대에 있는 취약계층을 위한 사회공헌을 함께 펼치기로 하여 지난해에도 2000만의 장학금을 서울 중랑구에서 장학생들을 추천받아 20명의 학생들에게 장학금과 컴퓨터를 전달했다.

올해도 전달된 1000만원의 장학금에 희망을나누는사람들이 1000만원 장학금을 보태 서울 중랑구에서 장학생들 추천받아 2000만원의 장학금과 컴퓨터를 22명의 장학생들에게 지원할 예정이다.

