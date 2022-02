원희룡, 고속도로서 '대장동 문건' 입수… 與 "국민 '희룡' 말라"

"이미 검찰이 압수해 증거로 제출된 자료"

[아시아경제 나예은 기자] 원희룡 국민의힘 선대본부 정책본부장이 고속도로에서 '대장동 문건보따리'를 입수했다고 밝힌 가운데, 더불어민주당은 "용도 폐기된 지나간 쓰레기"라고 비판했다.

박찬대 민주당 선대위 수석대변인은 25일 오후 브리핑을 통해 "아침부터 쓰레기를 들이대며 국민의 눈살을 찌푸리게 했다"며 "길가의 쓰레기를 주워다가 '대장동 비리'의 대단한 자료인 양 야단법석을 떨었다"고 지적했다.

이어 "이미 검찰 수사팀이 압수해 증거로도 제출된 자료였다"라며 "용도 폐기된 지나간 쓰레기를 새로운 쓰레기인 양 포장한 것이다. 코미디가 따로 없다"고 비꼬았다.

또 "'원희룡이 희룡했다'는 국민의 목소리가 들린다. 역시 원희룡"이라며 "1공단 민간사업자의 소송으로 결합개발이 불가능했기에, 1공단을 분리하면서 결합개발과 같은 이익환수가 가능하도록 설계했다는 것이 원 본부장의 자료공개로 잘 설명됐다"면서 "이재명 후보가 어려운 여건 속에서 개발이익을 공공에 제대로 환수했다는 것을 입증한다"고 강조했다.

아울러 "시중에서는 대장동을 파도 파도 국민의힘만 나온다는 '파파힘'이라는 말까지 나온다"며 "국민의 판단을 흐리려 하지 말고 왜 대장동 관련 비리인사는 온통 국민의힘 출신인지 제대로 해명하라"고 촉구했다.

한편 원 본부장은 이날 오전 기자회견을 열고 2014~2018년 대장동 사업 보고서 결재 문서와 이 후보의 결재 자필 메모 등을 공개했다.

그는 "안양∼성남 간 제2경인고속도로 분당 출구 인근 배수구에 버려져 있는 해당 보따리가 대장동 개발사업 당시 성남 도시개발공사 전략사업팀장이던 정민용 변호사 소유로 추정된다"고 밝혔다.

원 본부장에 따르면 검은색 천 가방 속에 문건 수십 건이 들어있었으며, 일부는 물에 젖거나 훼손돼 있었지만 문건 속에서 정 변호사의 명함과 원천징수 영수증, 자필 메모, 2014∼2018년 대장동 개발사업 관련 보고서, 결재문서 등이 발견됐다고 말했다.

원 본부장은 "정 변호사가 이재명 당시 성남시장을 독대해 결재받았다는 보고서"라며 "1공단 관련 소송 때문에 '결합 개발'이 어려워 '분리 개발'을 해야 한다는 게 핵심 내용"이라고 설명했다.

그러면서 "결합개발이 분리개발로 바뀌면서 실제 대장동 일당에게는 약 2700가구의 용적률 특혜를 준 것"이라고 덧붙였다.

아울러 "대장동 일당의 2020년 10월30일 이른바 '노래방 녹취록'에 따르면 김만배가 '민용이도 100억'이라고 했다"며 "정 변호사의 100억원 대가가 이재명 대면 결재 서류에 나온다"고 주장했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr