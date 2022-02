安 "공수처 폐지"·尹 "고쳐보고 안되면 폐지"·李 "부족하지만 역량 키워야"

안철수 "공수처 폐지하는 게 맞아"

윤석열 "고칠만큼 고쳐보고 그래도 안되면 폐지 수순"

이재명 "부족하더라도 역량 키워가고 제 기능 하게 해야"

[아시아경제 오주연 기자, 이명환 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)와 관련해 안철수 국민의당 대선 후보는 "폐지해야 한다"고 강조했고, 윤석열 국민의힘 대선 후보는 "고쳐보고 안되면 폐지 수순"이라고 거들었다. 반면 이재명 대선 후보는 "부족하지만 역량을 키워서 제 기능을 하게 해야한다"고 맞섰다.

25일 중앙선거관리위원회 주관 제2차 대선후보 토론회에서 안 후보는 "모든 부분에서 공수처의 실력은 빵점"이라면서 "저는 개인적으로 공수처는 폐지하는 것이 맞다는 의견을 갖고 있다"고 말했다.

안 후보는 "최근 정치인과 언론인에 대한 통신사찰을 했고, 실망스러운 수사능력을 가지고는 제대로 기능을 할 수가 없다고 판단한다"며 이같이 말했다.

안 후보는 이 후보에게 "공수처가 자기 역할을 잘 하고 있다고 보는가"라고 질문했다.

이에 이 후보는 "공수처가 국민들의 기대를 가지고 만들어졌는데 지금은 부족하다는 생각이 든다"면서 "그렇긴 하지만 검찰을 수사할 조직이 없다. 그런 측면에서 앞으로 역량을 키워가고 제 기능을 하는 게 일이지 거기에 매스를 대는 건 적절하지 않다"고 답했다.

윤 후보는 "검찰총장 인사청문회 때부터 공수처가 우리나라의 공직사정 역량을 강화시키는 취지라면 난 찬성한다고 이야기했다"면서도 "하지만 저도 안 후보님과 마찬가지로 (공수처가) 하는 것을 보니 일단 실력이 없고, 뭐를 어떻게 해야 하는지도 모르는 것 같다"고 말했다.

그러면서 "통신사찰이니 이런 것들은 하면 안 되는지 모르고 하는 게 아니냐"며 "고칠 만큼 고쳐보고, 안 되면 폐지 수순으로 갈 수밖에 없지 않느냐"고 했다.

윤 후보는 "공수처가 정치권과 유착됐기에 탈선한 것"이라면서 "제가 정부를 맡게 되면 선을 분명히 긋고, 공수처든 검찰이든 서로의 수사과정에서의 불법과 권력남용에 대해 수사하고 견제하게끔 하는 게 먼저"라고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr