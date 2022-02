청주 현도지구 사전 청약 눈길, 호반건설의 ‘호반써밋 남청주’

- ‘민간 사전청약 아파트’로 3월 10일(목) 특별공급, 11일(금) 1순위 청약, 14일(월) 2순위 청약.. 당첨자 발표 18일(금)

- 남청주/신탄진IC 등 사통팔달 교통망에 단지 앞 상업시설(예정), 주요 산업단지 직주근접까지

호반건설은 충청북도 청주시 서원구 현도지구 B1블록 ‘호반써밋 남청주(가칭)’의 사전 청약을 3월 초에 한다고 밝혔다.

호반건설의 ‘호반써밋 남청주’는 ‘민간 사전청약’ 단지다. 사전청약이란 무주택 실수요자의 내 집 마련 기회를 앞당기고 청약 대기수요 해소하기 위해 공공택지 등에서 공급되는 주택의 공급시기를 조기화 하는 제도다.

이 단지는 지하 2층~지상20층, 9개동 총 656가구로 구성된다. 실수요자가 선호하는 전용면적 84㎡로만 구성됐다. 타입별 가구수는 ▲84㎡A 133가구, ▲84㎡B 240가구, ▲84㎡C 248가구, ▲84㎡D 35가구다. 이중 사전청약 공급 가구수는 ▲84㎡A 120가구, ▲84㎡B 216가구, ▲84㎡C 223가구, ▲84㎡D 32가구로 총 591가구다.

사전 청약일정은 3월 10일(목) 특별공급을 시작으로 11일(금) 1순위 청약, 14일(월) 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 3월 18일(금)이며, 계약은 3월 29일(화)부터 4월 2일(토)까지 5일 간 진행된다.

1순위 청약 자격은 모집공고일 현재 충북 청주시에 거주하거나 충청북도에 거주하는 만 19세 이상인 자로 6개월 이상의 청약 통장 가입기간과 예치 금액 요건을 충족해야 한다.

호반써밋 남청주는 남청주/신탄진IC 등이 인접해 사통팔달 교통망이 갖춰져 있고, 인근 남청주 현도 일반산업단지, 대덕산업단지 등 산업단지로의 출퇴근이 용이하다. 또한, 신탄진역을 이용할 수 있고, 경부고속도로를 통해 광역으로도 편리하게 이동이 가능하다. 현도중학교와 현도초등학교가 인근에 위치해 있고, 단지 앞 상업시설과 공공청사가 예정되어 있어 생활 인프라도 기대된다.

입주예정일은 2025년 4월 예정이다.

