하이엔드 오피스텔 '포도더블랙' 프라이빗 갤러리 3월 7일 그랜드 오픈

테라스 하우스 생활을 영위할 수 있는 하이엔드 오피스텔 ‘포도더블랙’이 오는 3월 7일 프리미엄 라운지 그랜드 오픈을 앞두고 있다고 소식을 전했다.

‘포도더블랙’의 단지는 청담동 고급 준대형 아파트급의 오피스텔과 소형 주거 상품으로 구성된다.

오피스텔은 전용면적 115㎡ 이상의 하이엔드 오피스텔로 세대별 2개의 야외 오픈 테라스가 제공되며 남과 북으로 탁 트인 파노라마 조망권까지 확보했다. 소형 주거상품은 야외에 제공되는 세대별 오픈테라스로 프라이빗한 주거공간을 선보인다.

‘포도더블랙’은 강남 도산대로 중심지에 위치해 다양한 교통환경을 갖추고 있다. 동호대교, 성수대교, 한남대교로의 진출입이 수월하다. 뿐만 아니라 경부고속도로와의 접근성이 좋고 올림픽대로와 강변북로 및 서울으로의 이동이 수월하다.

오는 2027년에는 위례신사선이 개통될 예정으로 을지병원사거리역과 학동사거리역 중심적 입지를 갖추게 돼 더블역세권의 호재도 함께 품고 있다.

또한 명품 인프라 생활도 가능하다. 강남대로 중심에 들어서는 만큼 단지 인근으로 도산공원, 청담동 명품거리, 갤러리아 WEST, 갤러리아 EAST, 현대백화점 등이 위치해 있어 거주자들의 편의성이 개선됐다.

‘포도더블랙’은 시공사 ㈜플랜잇건설의 자회사인 ㈜케이엇을 통해 입주민을 위한 고품격 서비스를 제공하고 있다. 1:1 버틀러 서비스를 대표로 차량 운행 서비스(골프장, 공항 등 픽업, 딜리버리) 뿐만 아니라 조식룸서비스, 마이바흐 시내 운행서비스 등의 새로운 프로그램도 계획 중이며 전국의 골프장과 고급 리조트 등의 VIP 멤버쉽 서비스를 이용할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr