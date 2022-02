프리미엄 케어 브랜드 유노아이, 자연의 향기를 담은 퍼퓸 샴푸 출시

프리미엄 케어 브랜드 유노아이는 전문 조향사가 블랜딩한 프리미엄 퍼퓸 샴푸 3종을 선보인다고 25일 밝혔다.

이번에 출시되는 샴푸는 전문 조향사가 빡빡하고 차가운 도시의 바쁜 일상에 지친 현대인들을 위해 자연에서 얻은 영감에 섬세한 감각을 더해 구현한 자연의 향이 포인트로, 24시간 향기 지속력 임상을 통과한 제품으로 3가지 각기 다른 향기와 기능성을 갖췄다.

스칼프 포레스트 샤워 제품은 울창한 숲 속의 피톤치드와 향기를 담아 편안하고 산뜻한 두피 모발 케어와 함께 탈모 완화 기능성을 갖추고 있다.

데미지 메이 퀸 제품은 꽃잎의 부드러움과 향기와 함께 7가지 하이드롤라이즈드 단백질 및 비타민 성분을 담아 벨벳처럼 부드러운 모발 집중 케어가 가능한 제품이다.

그리고 투명하고 시원한 바다의 수분감과 향기를 담아 청량하고 상쾌한 두피 스케일링 케어를 해주는 스케일링 리틀 타히티 제품까지 준비되어 각자 원하는 향기와 기능에 따른 제품 선택이 가능하다.

유노아이라는 브랜드명 자체가 아름다운 생각이라는 의미의 EUONIA 와 나를 뜻하는 I를 접목시킨 합성어로 나를 아름답게 만드는 생각이라는 뜻으로, 당신의 가장 아름다운 순간을 만들기 위해 탄생한 프리미엄 라이프 올 케어(LIFE-ALL-CARE) 브랜드이다.

브랜드 관계자는 “두피 세정력과 피부 무자극 테스트 및 24시간 향 지속력 테스트까지 완료한 우수한 제품들로 깊고 진한 자연의 여운을 오래도록 느낄 수 있다”며 “앞으로 보다 다양한 향기와 다양한 제품을 선보여 고객이 아름다워지는 것을 최우선으로 생각하는 브랜드가 되겠다”고 전했다.

또한 유노아이는 이번 브랜드 론칭을 기념하여 자사몰에서 특가를 진행하며 구매 고객에게는 헤어 브러쉬 증정하는 이벤트도 진행하고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr