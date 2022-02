코스웹, 인공지능(AI) 기반 ‘원스톱숍 뷰티 플랫폼’ 오는 3월 런칭

글로벌 화장품 제조기업 (주)코스웹(대표 장만)이 자사만의 장점을 살린 ‘원스톱숍 뷰티 플랫폼’을 오는 3월 중 정식 런칭한다고 밝혔다.

원스톱숍 뷰티 플랫폼 ‘코스웹’은 웹 뿐 아니라, 모바일로도 접근 가능한 플랫폼 서비스로 인공지능(AI)·빅데이터 기반의 글로벌 시장 트렌드 조사가 가능하며, 화장품 기획부터 출시까지 고객의 아이디어를 구체화하는 데 도움을 받을 수 있다.

이는 이용자 주요 기능으로 ▲원클릭 문의 ▲실시간 진행상황 및 QC영상 확인 ▲프로젝트 히스토리 관리 등이 가능하며, 제조사 주요 기능으로는 ▲간편 제품 등록 ▲실시간 QC영상으로 고객 승인 ▲프로젝트 히스토리 관리 등이 가능하다. 특히 모든 프로세스를 플랫폼 내에서 진행 및 확인할 수 있다는 점이 특징이다.

장만 대표는 “디지털 전환 시대에 발맞춰 기존 시장 구조를 온라인으로 전면전환, 뷰티 시장 확대에 기여하고자 한다”며, “다가오는 2023년까지 제조사 130개, 고객사 70개를 추가 확보하겠다”는 구체적인 목표를 밝혔다.

