푸라닭 치킨, '한정판 미니언즈 콜라보 굿즈 슬리퍼' 네이버 쇼핑 라이브 진행

오븐-후라이드 전문 브랜드 푸라닭 치킨은 2월 25일, 미니언즈와 콜라보레이션으로 탄생시킨 ‘푸라덕트 미니언즈 에디션'의 한정판 굿즈 슬리퍼를 네이버 쇼핑 라이브에서 판매한다고 밝혔다.

‘푸라덕트(PURA-DUCT)’는 푸라닭의 ‘PURA’와 ‘Product’의 합성어로 푸라닭 치킨만의 아이덴티티를 담은 프리미엄 굿즈 라인업을 의미한다. 향후 푸라닭 치킨은 푸라덕트를 통해 자체 굿즈 및 콜라보 굿즈 등을 출시하며 다양한 마케팅 활동을 전개할 예정이다.

푸라덕트 라인업 론칭과 함께 처음으로 선보인 푸라덕트는 글로벌 인기 캐릭터인 ‘미니언즈’와 손잡고 탄생시킨 한정판 슬리퍼이다. 그동안 다양한 굿즈를 통해 치킨 브랜드에서는 볼 수 없었던 디자인과 퀄리티의 굿즈로 많은 사랑을 받아온 푸라닭인만큼 이번에 출시한 슬리퍼 또한 높은 퀄리티로 제작되었으며, 푸라닭 치킨이 가지고 있는 고급스러운 아이덴티티와 미니언즈의 귀엽고 사랑스러운 이미지가 잘 어우러져 또 다른 매력을 선보인다.

해당 굿즈는 25일 오후 7시부터 8시까지 한 시간 동안 한정판으로 판매되며, 네이버 쇼핑 라이브 채널에서 방송 시간 중 구매할 수 있다. 판매 구성으로는 푸라닭의 대표 치킨 메뉴 1종과 블랙치즈볼, 미니언즈 슬리퍼가 세트로 구성되어 있으며, 치킨은 블랙알리오, 고추마요 치킨, 콘소메이징 중 선택할 수 있어 선호에 맞게 다양한 제품과 함께 만나볼 수 있다.

라이브 커머스 판매는 두 번으로 나뉘어 진행된다. 1차 판매는 2월 25일 오후 7시이며, 오는 3월 4일 오후 7시 2차 판매를 진행할 예정이며, 또한 3월 4일부터는 전국 푸라닭 치킨 전국 100개 가맹점에서도 방문포장 고객 대상 한정수량 판매를 함께 진행할 예정이다.

푸라닭 관계자는 "두 차례에 걸친 라이브커머스 판매는 정상가 대비 10% 할인된 가격으로 치킨과 한정판 굿즈를 구매할 수 있는 절호의 기회" 라고 밝히며, "푸라닭 치킨 그리고 미니언즈 팬들의 기대를 충족시킬 수 있을만한 고퀄리티의 한정판 슬리퍼를 준비한 만큼 이번 첫번째 푸라덕트인 미니언즈 에디션 슬리퍼 굿즈에 많은 기대와 관심을 부탁한다" 라고 전했다.

