"우크라 전쟁에 베팅"…농산물ETF 수익률 '쏠쏠'

러시아·우크라 곡물 수출국

곡물가격 인상 불가피



[아시아경제 지연진 기자] 러시아의 우크라이나 침공이 시작된 가운데 농산물 관련 상장지수펀드(ETF)가 쏠쏠한 수익률을 올리고 있다. 우크라이나 지정학적 리스크가 커지면서 곡물 가격 인상에 베팅한 투자자들이 늘어나면서다.

25일 한국거래소에 따르면 이달 들어 ‘KODEX 콩선물(H) ETF’는 18.61% 상승하며 가장 높은 수익률을 기록했다. ‘KODEX 3대농산물선물(H) ETF’도 17.96% 수익률로 뒤를 이었다. 시카고 상품거래소(CBOT)에서 거래되는 콩을 비롯해 옥수수와 밀의 선물 가격을 기초로 산출되는 ‘S&P GSCI 소이빈 토탈 리턴 지수’를 기초지수로 한 상품이다.

곡물 관련 ETF가 오르는 동안 에너지 관련 ETF는 주춤했다. 지난 1월 한달간 최고 수익률(21.21%)을 자랑했던 ‘KODEX 미국S&P에너지 ETF’는 이달 들어 0.8% 오르는데 그쳤다.

러시아와 우크라이나는 모두 곡물의 주요 생산지다. 특히 소맥의 경우 러시아와 우크라이나는 각각 1위와 4위 수출국으로 전세계 공급량의 30%를 차지한다. 이번 전쟁으로 러시아에 대한 제재 조치가 시행되면 공급 차질이 불가피한 만큼 국제 곡물가격 변동성도 확대될 것이라는 전망이 우세하다.

과거에도 이 지역의 분쟁 당시 곡물가격 변동성은 단기적으로 확대됐다. 2008년 8월 러시아가 조지아를 침공하자 소맥 가격은 20% 단기 급등했고, 같은해 8월 미국 리먼브라더스의 파산에 따른 글로벌 금융위기로 원자재 가격이 하락하면서야 안정화된 바 있다. 2014년 크림반도 사태의 경우 침공 직전 시작된 곡물가격 상승세는 2개월간 지속됐으며, 소맥과 옥수수는 각각 20%, 10%씩 상승했다. 이경신 하이투자증권 연구원은 "코로나19 팬데믹 상황이 지속되면서 상승 추세를 유지했던 곡물가격은 러시아와 우크라이나가 소맥 및 옥수수 주요 생산국이자 수출국인 점을 고려하며 공급 차질로 인한 단기 가격상승 리스크가 확대될 것"이라고 예상했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr