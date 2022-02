[아시아경제 김보경 기자] 김병관 헤리티지 캐시미어코리아 대표가 한국수입협회 신임 회장으로 선임됐다.

한국수입협회(코이마, KOIMA)는 25일 서울 논현동 건설회관에서 제 52회 정기총회를 열고 김병관 대표를 제22대 회장으로 임명했다.

김 회장은 "8000여개 코이마 회원사의 애로사항을 해결하고 주한외국대사관 및 해외 유관기관과의 글로벌 네트워크를 적극 활용해 신규 비즈니스 창출을 지원하겠다"고 포부를 전했다.

그는 "산업별로 분류된 60개 분과위원회는 정부의 무역정책과 기업을 지원하는 대한민국의 싱크탱크 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

김 회장은 1962년생으로 산업통상자원부 장관 표창, 서울세관장 표창, 대한민국 강소기업 대상 등을 수상했으며 한국강소기업협회 부회장, 한국패션산업협회 부회장 등을 역임했다.

