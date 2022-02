이투스247학원, 2023 재수정규반 3월 개강

이투스247학원은 ‘2023 재수정규반’의 3월 개강을 앞두고 있다고 밝혔다.

2023 재수정규반에는 과학적인 학습설계가 가능한 '학습진단키트'와 학생 맞춤형 관리 서비스를 제공하는 '스마트 관리 시스템'이 새롭게 도입된다.

학습진단키트는 과목별 세부 단원의 강약점을 진단하는 학습성취도(LMAT) 검사와, 학생의 학습적인 성향 및 기질을 진단하여 16가지 유형으로 분류하는 학습성향(LMTI) 검사로 구성됐다.

검사 결과는 학습 전문가인 담임 선생님과 함께 '나만의 시간표'를 설계하는데 활용된다. 이 과정에서 재원생들은 각 과목의 세부 영역별 약점을 보완하고, 사고형·직관형 등 자신의 성향에 알맞은 학습 스타일을 선택하여 보다 과학적으로 자기주도학습을 진행할 수 있다.

스마트 관리시스템은 초개인화 1:1 맞춤형 관리로 순공을 넘어 성공까지 이끌어주 주는 관리 시스템이다. 나만의 학습 매니저인 MY247을 통해 학습 현황, 성적 추이 등 학습 데이터를 실시간으로 확인할 수 있다. 뿐만 아니라 개인별 학습 프로필을 생성하고 과학적으로 강약점을 분석하여 학습 전문가인 담임 선생님에게 맞춤 학습 관리를 받을 수 있다.

이투스247학원은 성공적인 독학재수를 위해 다양한 학습 콘텐츠도 준비했다. 이투스 온라인 강의를 무제한으로 수강할 수 있는 이투스패스와 국·수·영·탐 일일테스트인 '매리트', 강남하이퍼·청솔학원 교재, 자기소개서 및 학생부 상담 등 약 30여가지의 재원생 혜택을 받을 수 있다.

한편 이투스247학원은 업계 최다 대입 합격자 수와 전국 최다 지점을 보유한 '독학재수학원 1위' 브랜드로, '2021 대한민국브랜드어워즈'에서 교육서비스 브랜드대상을 수상한 바 있다.

현재 이투스247학원은 양평, 안성, 용인, 안면도, 비봉에 위치한 이투스247기숙학원과 함께 △서울 △경기 △인천 등 전국 70여개 지점에서 2023 재수정규반을 모집 중이다. 자세한 모집 내용 확인은 지점별 홈페이지 또는 전화문의를 통해 가능하다.

