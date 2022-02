대림대학교 LINC+사업 DAELIM LINC+ MAP 제작 배포

대림대학교 LINC+사업단이 우수 성과를 홍보·확산하고자 홍보맵(DAELIM LINC+ MAP) 2,000부를 제작·배포하였다.

홍보맵(DAELIM LINC+ MAP)은 지난 5개년간 우수사례를 담은 영상 콘텐츠를 QR코드로 변환하여 누구나 쉽게 시청이 가능하도록 제작하였다. 홍보맵(DAELIM LINC+ MAP)에는 브이로그 공모전 수상작, 브랜디드 영상, 홍보영상, 캡스톤디자인 영상자료집 등 다양한 자료들이 수록되어있다.

대림대학교 LINC+사업단 측은 “이번 홍보맵은 온택트(Ontact) 시대에 맞춰 이번에 새롭게 선보이는 콘텐츠로 많은 사람들이 홍보맵(DAELIM LINC+ MAP)으로 LINC+사업의 우수성과를 색다르게 만나보는 또다른 즐거움이 될 것이다” 라고 말했다.

이번 홍보맵(DAELIM LINC+ MAP)은 대림대학교 페이스북을 통해 온라인 이미지로 만나볼 수 있으며, LINC+사업단 방문 시 인쇄물 수령도 가능하다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr