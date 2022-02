에이트테크, 3D 정책 추진 중인 코스타리카 대통령에게 ‘에이트론’ 선보여

카를로스 알바라도 코스타리카 대통령이 인천 스타트업파크(인천광역시 연수구)에 위치한 ㈜에이트테크(대표 박태형)를 방문하여 에이트테크가 개발한 AI기반의 재활용 폐기물 선별로봇(이하 에이트론)의 기술설명회를 참관했다.

박태형 대표의 에이트론 발표를 들은 알바라도 대통령은 순환경제 실현을 위한 폐기물 관리 측면에서 에이트론을 활용한 재활용 분류 방법에 관심을 보였고, 자국 코스타리카 도입 가능성을 재차 확인했다. 에이트론은 코스타리카 정부의 디지털·친환경 인프라 확충 항목을 모두 충족하는 제품으로, 에이트론을 활용한 스마트공장이 코스타리카에 진출할 경우 환경 및 순환경제 분야에서 긍정적인 효과를 나타낼 것으로 보인다.

알바라도 대통령이 관심을 보인 ‘에이트론’은 기존의 수작업 재활용폐기물 분류 업무를 자동화한 지능형 로봇으로, 딥러닝으로 학습한 데이터는 국내 최대 수준이다. 확보한 현장 데이터를 기반으로 에이트론이 폐기물을 인식하고 자동선별하는 과정은 기존 수선별 대비 2배 이상 빠르게 이루어질 것으로 예상된다.

지난 11월, 이번 방한을 맞아 진행한 정상회담에서 코스타리카 알바라도 대통령과 문재인 대통령은 ‘환경 협력을 위한 양해각서(이하 MOU)’를 체결하고, 양해각서를 바탕으로 순환경제 실현을 위한 폐기물 관리, 지속가능한 발전을 위한 무공해차 전환 등에 대한 협력을 발전시켜 나가기로 하였다.

