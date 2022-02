몽땅뚝딱, 상업 인테리어 상담부터 시공·AS까지…“식음공간(F&B) 전문 디자이너가 직접 관리한다”

- 포스트 코로나 시대 식음공간(F&B) 인테리어 경쟁력 강화 기대

- 실내건축공사업 면허 보유 전문가와 1:1상담, 최대 5년 100% AS

공간의 이색적인 체험과 경험을 중요시하는 MZ세대의 마음을 사로잡기 위해 브랜드가 보유한 고유의 정체성은(Brand Identity) 유지하고 포스트 코로나 시대에 달라진 인테리어 트렌드를 더해 MZ세대들에게 새로운 이색 공간을 제공하려는 기업들이 늘어나고 있다.

그러나 무작정 튀는 상업 인테리어 컨셉을 목표로 두는 순간 무리수를 두게 되며, 브랜드만의 경쟁력을 확보하기 어렵게 된다. 식음공간(F&B) 인테리어 컨셉을 정함에 있어서 핵심 소비층으로 부상한 MZ세대들의 선호도와 포스트 코로나 시대에 달라진 인테리어 트렌드를 기반으로 브랜드의 강점을 살릴 수 있는 상업 인테리어 공간 디자인을 적용하는 것이 매우 중요하다.

이에 ㈜몽땅뚝딱(이하 ‘뚝딱’)은 경쟁력 있는 식음공간(F&B) 상업 인테리어 서비스 제공을 위해 실내건축공사업 면허 보유업체인 ㈜디자인류(대표이사 이혜란)와 함께 ▲인테리어 컨설팅 ▲인테리어 디자인 ▲책임시공·AS ▲합리적인 가격의 프리미엄 빌트인 가전&가구 공급 등 식음공간(F&B)에 특화된 인테리어 서비스를 제공 중이라고 밝혔다.

디자인으로 분류되는 여러 종류의 흐름을 공간속에 구현하려는 목표를 담고 있는 ‘디자인류(類)’ 이혜란 대표는 홍익대학교에서 공간디자인을 전공하였으며, 최근에는 TEL 직원 식당, 한국장애인고용공단 IT특화 맞춤훈련센터 등 MZ세대 마음을 사로잡은 식음공간(F&B) 인테리어 디자인과 시공을 진행하였다.

합리적인 인테리어 커머스 플랫폼 ‘뚝딱’ 앱을 통해 ‘디자인류’에서 진행한 다양한 상업 인테리어 포트폴리오를 무료로 확인할 수 있으며, 실시간 1:1 맞춤 상담도 가능하다.

몽땅뚝딱 인테리어팀 김종선 팀장은 “상업 인테리어 진행 시 최종 소비자인 공간 이용자의 니즈를 반영한 맞춤 디자인과 상담부터 책임시공, 사후 AS 관리까지 고객사가 믿고 맡길 수 있도록 최고의 인테리어 안심서비스를 제공 중”이라고 말했다.

그러면서 사무실과 학원, 병원 등 다양한 상업 시설의 인테리어를 전문으로 하고 있는 시공파트너사를 지속 확대할 것이라고 덧붙였다.

