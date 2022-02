농심, 카레에 너구리 더한 '카구리' 봉지라면 출시

용기면 인기와 소비자 요청 반영

[아시아경제 구은모 기자] 농심이 소비자가 만든 '모디슈머' 레피시를 구현한 농심 '카구리(카레+너구리)'를 봉지라면으로 새롭게 출시한다고 25일 밝혔다. 모디슈머는 수정하다(modify)와 소비자(consumer)를 합친 신조어로 기존 제품을 자신만의 방법으로 재창조해 즐기는 사람을 말한다.

농심은 카구리 조리 시 물의 양을 기존 라면보다 적은 400ml로 개발해 자작한 국물과 함께 진한 카레의 풍미를 더욱 끌어올렸다고 설명했다. 카구리 봉지라면은 카구리 큰사발면의 인기에 힘입어 출시됐다. 카구리 큰사발면은 소비자들이 만들어 낸 레시피를 실제 제품으로 구현했다는 점에서 출시 초반부터 큰 관심을 모았다.

농심 관계자는 "코로나19의 장기화로 가정에서 라면을 자신만의 레시피로 즐기는 트렌드가 이어지고 있는 가운데 카레라면이 별미 요리로 사랑받고 있다"며 "카구리 출시로 소비자들이 다양한 이색 카레라면 레시피를 보다 간편히 즐길 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr