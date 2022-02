[클릭 e종목] 유한양행, 렉라자 임상시험 순항…신약 기대치 ↑

[아시아경제 황윤주 기자] 한화투자증권은 25일 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 56,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 56,300 2022.02.25 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 유한양행, 군포에 바이오연구소 설립… 800억 투자[클릭 e종목] "유한양행, 4Q 실적 기대 이하…판관비 부담"유한양행, 지난해 영업이익 486억원… 전년比 42.3%↓ close 에 대해 글로벌 신약이 되기 위한 렉라자의 임상시험이 순항 중이라며 투자의견 '매수', 목표주가 8만5000원을 유지했다.

김형수 한화투자증권 연구원은 "파이프라인들의 임상시험 진전으로 신약들의 기대치가 높아지고 있다"며 "작년에 성장 가능성을 확인한 반려동물, 개량신약, 프로바이오틱스 건강기능식품 사업부 등에서 1000억원 이상의 성장을 보일 전망"이라고 밝혔다.

김 연구원은 "레이저티닙(렉라자)단독 임상3상은 작년 9월 환자 모집을 완료하고 임상시험이 진행 중"이라며 "6월 ASCO에서는 레이저티닙과 아미반타맙 병용 효과에 대한 보완된 추적 관찰 데이터가 발표될 것으로 기대된다"고 설명했다.

또 렉라자 이외의 파이프라인들도 작년 하반기를 기점으로 본격적인 임상에 착수하고 있다. YH12825(위마비증)와 YH25724(NASH)가 작년 미국 임상2상, 유럽 임상 1상에 돌입했고, YH35324(두드러기·천식) 또한 국내 임상 1상이 진행 중이다. YH14618(퇴행성디스크)도 스파인파마 주도하에 연내 3상 IND신청 후 임상시험 예정이며, 전임상단계의 면역항암 파이프라인 YH32367, YH32364도 각각 올해 1분기, 2023년 임상 진입 예정이다.

김 연구원은 "국산신약 31호 ‘렉라자’(폐암)의 작년 4분기 매출은 43억 원을 기록했으며, 2022년에는 300억원 이상의 매출이 전망된다"고 내다봤다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr