G7 공동성명 "푸틴, 역사의 잘못된 편에 섰다" 규탄…추가 제재 예고

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] "블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 유럽 대륙에 다시 전쟁을 불러왔다. 그는 역사의 잘못된 편에 섰다."

주요 7개국(G7) 정상들은 24일(현지시간) 화상 회의 직후 발표한 공동성명에서 러시아의 우크라이나 침공을 강력히 규탄하고 추가적인 규제를 예고했다.

CNN 등에 따르면 러시아의 우크라이나 침공에 대응하기 위해 열린 이날 G7 정상회의는 미 동부시간 기준 오전 9시17분부터 10시27분까지 1시간여동안 진행됐다.

G7 정상들은 회의 직후 공동성명을 통해 "푸틴 대통령이 우리의 거듭된 제안에도 불구하고 유럽 안보 문제를 해결하기 위한 외교적 절차에 참여하는 것을 거부한 것을 규탄한다"며 "우리는 국제 질서를 유지하기 위해 필요한 일을 할 것"이라고 강력 제재 방침도 재확인했다.

이들은 "푸틴 대통령의 결정은 유엔 협정에 새겨진 기본 원칙을 위반한 것"이라고 지적했다. 아울러 러시아에 유혈 사태를 중단하고 유럽안보협력기구(OSCE) 특별 감시단의 안전을 보장할 것을 촉구했다.

이날 회의에는 조 바이든 미 대통령 외에 올라프 숄츠 독일 총리, 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 마리오 드라기 이탈리아 총리, 기시다 후미오 일본 총리, 보리스 존슨 영국 총리, 우르 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장, 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장 등이 참석했다.

바이든 대통령을 비롯한 각국은 조만간 러시아를 상대로 한 추가 제재를 발표할 예정이다. 바이든 대통령의 연설은 이날 오후 12시30분께로 예정돼있다.

