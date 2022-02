[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수가 감소세로 다시 전환했다.

24일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난주(2월13~19일) 신규 실업수당 청구 건수는 23만2000건으로 전주보다 1만7000건 줄었다. 2주 만에 감소세로 돌아선 것이다. 이는 시장 전망치보다 더 줄어든 수치다.

연초 꾸준히 감소해온 실업수당 청구건수는 전주에 깜짝 증가세를 나타냈었다.

최소 2주 이상 실업수당을 신청하는 '계속 실업수당 청구' 건수는 11만2000건 감소한 147만6000건을 기록했다. 이는 1970년 3월 이후 최저 수준이다. 계속 실업수당 청구 건수는 2주 전 기준으로 집계된다.

