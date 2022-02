유시민 "윤석열 9번 만에 사법시험 합격, 이재명은 2번…차이 크다"

양당 대선 후보 강점 묻자 "李, 머리가 좋다"

"우려 있지만…영민하고 문제 잘 대처해"

"尹은 강점 참 없어…지적으로 뛰어나지도 않은 듯"

[아시아경제 임주형 기자] 유시민 전 사람사는세상 노무현재단(노무현재단) 이사장이 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 후보의 강점을 비교했다. 그는 이 후보가 윤 후보보다 더 적은 수의 시험을 보고 합격했다며 더욱 "똑똑하다"고 주장하고 나섰다.

유 전 이사장은 24일 MBC '뉴스외전'에 출연한 자리에서 "(이 후보의) 강점은 머리가 좋다는 것이다. 윤 후보는 (사법연수생) 1000명 뽑을 때 (사법시험) 9번 만에 된 분이고, 이 후보는 300명 뽑을 때 두 번 만에 됐으니 거기에서 일단 큰 차이가 있다"며 이같이 말했다.

또 그는 "이 후보가 여러 사생활과 관련해서 비판을 받을 소지가 있지만, 대통령 후보가 된 것과 팽팽한 선거전을 할 수 있는 것은 남에게 없는 장점이 있기 때문"이라고 덧붙였다.

'이 후보에게 우려되는 부분은 없느냐'라는 질문에는 "우려는 있다"면서도 "그래도 괜찮다고 보는 게 영민하다. 어떤 사안에 대해 실사고적으로 문제를 파악하고 대처하는 능력이 뛰어나다. 그런 사람들 같은 경우에는 크게 잘못을 하지 않는다"라고 답했다.

반면 윤 후보의 강점을 묻는 말에는 "참 없다"며 "인간적으로, 개인적으로 모르니까. 지적으로 뛰어난 것 같지도 않고 사심이 있는 것 같지도 않다"라고 혹평했다.

이어 "제가 지금 의심하는 건 윤 후보가 검찰총장에 있을 때부터 대선 출마를 염두에 두고 문재인 대통령과 각을 세웠다는 것"이라고 주장했다.

유 전 이사장은 유권자들을 향해 "여론조사에 휘둘리지 말아야 한다"라며 당부하기도 했다. 그는 "여론조사가 국민의힘과 윤 후보에게 친화적이다"라고 주장하며 "여론조사가 맞았는지, 안 맞았는지는 선거 결과가 나오면 알게 된다. 그냥 본인이 각자 지지하는 후보를 투표하면 된다"라고 강조했다.

한편 유 이사장은 최근 방송 활동을 이어가며 여야 양당 대선 후보들에 대한 자신의 견해를 내놓고 있다. 그는 지난달 23일 KBS1 '정치합시다2'에 출연해 이 후보와 윤 후보를 평가한 바 있다.

당시 유 이사장은 이 후보의 이른바 '형수 욕설' 논란을 언급하며 "분쟁 당사자인 (이 후보) 형이나 어머니는 다 돌아가시고 지금 안 계시다. 본인 리스크이지만 과거의 일"이라면서 "하지만 윤 후보의 배우자 문제나 주변 인물들, 무속 논란 등의 문제는 현존하는 리스크"라고 지적했다.

또 윤 후보의 무속 논란에 대해서는 "윤 후보에게 의문이 생긴다. '저 사람 바보야? 국민을 바보로 아는 거야?'라는 의문이 생겼다"라며 "윤 후보는 배우자 김건희씨가 정치를 엄청 싫어한다고 했고, 그뿐 아니라 자기 부인에 대해 여러 얘기를 했는데, 이게 거짓말이라면 국민을 바보로 본 것이고, 정말 그렇게 생각하고 말했다면 부인한테 완전 속은 거다. 바보인 것"이라고 강하게 비판을 쏟아내기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr