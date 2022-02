김인호 서울시의회 의장 “정부 추경에 따른 서울시도 추경 및 후속조치 신속히 준비해야”

정부 1차 추경안에 ‘오미크론 확진자 생활지원비 확충’ 등 지자체 집행분 포함...김 의장 “시민 생각하면 정치적 유불리 따질 때 아냐…의회도 서울시 추경에 힘 모을 것”

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 김인호 의장(더불어민주당, 동대문3)이 지난 21일 국회를 통과한 올해 첫 추가경정예산에 대해 환영의 뜻을 밝히며, 생활지원비 확충 등 이번 정부 추경에 따라 지역 차원에서 준비해야 하는 매칭사업이 있다면 서울시도 추경을 포함해 신속한 후속조치를 해야 한다고 촉구했다.

국회는 지난 21일 2022년도 제1차 추가경정예산 16조9000 억 원을 통과시켰다. 이를 통해 332만 명의 소상공인·자영업자는 방역지원금 300만 원을, 16만 명의 법인택시 및 버스기사는 150만 원 지원금을 받을 수 있게 되었고, 방역취약계층 600만 명에 진단키트도 지원된다.

문재인 대통령은 23일 청와대 국무회의에서 올해 첫 추가경정예산의 신속한 지원을 각 부처에 주문, 김부겸 국무총리도 SNS를 통해 지자체와 관계기관의 협조를 당부했다.

김인호 의장은 “많은 분들이 기다렸던 정부의 1차 추경이 원활히 집행되기를 기대한다”며 “지역집행사항에 오미크론 확진자에게 지급되는 생활지원비 확충 등 긴급하게 보완해야 할 사항도 포함됐기에 서울시도 빠른 시일 내에 추경 및 해당사업을 준비해주길 바란다”고 강조했다.

김 의장은 “사실상 응급추경이었던 만큼 지자체에서 힘을 모아야 할 사업의 신속한 집행을 위해 서울시의회도 최선을 다하겠다”며 “서울시의회는 시민의 여전한 어려움에 공감, 필요하다면 원포인트 임시회라도 열어 추경을 조속히 의결할 것”이라고 강조했다.

마지막으로, 김 의장은 “선거 국면이라는 특수상황 속에 추경을 준비하고 집행하는 것이 조심스러울 수 있겠지만, 지금은 선거철을 뛰어넘는 더욱 특수한 재난상황”이라며 “하루 이틀 버티는 것도 버거운 서울시민을 생각한다면 추경을 주저할 시간조차 없다”고 덧붙였다.

