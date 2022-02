中 왕이 "러 안보 대한 '합리적 관심' 이해"

[아시아경제 김민영 기자] 왕이 중국 외교부장이 24일 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관과의 통화에서 "중국은 항상 모든 국가의 주권과 영토 보전을 존중한다"면서 "러시아의 안보에 대한 합리적인 관심을 이해한다"고 말했다.

중국 외교부에 따르면 왕이 외교부장은 "중국은 냉전적 사고를 완전히 지양하고 대화를 통해 균형 있고 효과적인, 지속가능한 유럽 안보 체제를 만들어야 한다"고 전했다.

라브로프 러시아 외무부 장관은 우크라이나 상황의 전개 과정을 전하면서 "미국과 나토는 약속을 어기고 동진(동쪽으로 확장)했다. 신민스크 이행을 거부했으며, 유엔 안보리 결의 2202를 위반했다"고 주장했다.

라브로프 외무장관은 그러면서 "러시아는 권익을 지키기 위해 필요한 조치를 취해야 했다"고 덧붙였다.

앞서 화춘잉(華春瑩) 중국 외교부 대변인도 이날 정례 브리핑에서 러시아의 행위를 침략행위 또는 유엔 헌장 위반으로 보느냐는 질문에 "(우크라이나 문제는) 복잡한 역사적 배경과 경위가 있고, 오늘날의 상황은 각종 원인이 함께 작용한 결과"라고 언급했다.

그는 이어 "안보는 함께 협력해야 지속 가능한 것이고, 당연히 존중받아야 하는 것"이라며 "중국은 각국이 평화의 대문을 닫지 말고, 대화와 협상, 담판을 위해 노력해서 정세가 더는 고조되지 않기를 바란다"고 덧붙였다

