"韓 신규확진 17만명, 세계 2위"… 당국 "위중증·사망자 수로 평가해야"

"다른나라, 韓보다 이른 시기에 높은 발생 보여"

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 변이인 오미크론의 확산으로 국내 신규 확진자 수가 세계에서 두 번째로 많은 수준까지 급증했다는 통계가 나왔다.

코로나19 관련 국제 통계사이트 '아워월드인데이터'의 22일 통계에 따르면 한국의 확진자 수는 17만1448명으로 독일(22만1478명)에 이어 두 번째로 많은 것으로 조사됐다.

다음으로는 러시아(13만2912명), 브라질(10만3493명), 미국(9만9820명), 프랑스(9만7382명), 터키(8만6070명), 일본(6만9447명), 이탈리아(6만137명) 순이다.

고재영 질병관리청 대변인은 지난 23일 방대본 백브리핑에서 관련 질의에 "다른 국가들은 우리보다 이른 시기에 높은 발생을 보이고 감소 추세로 들어선 것"이라며 "국가별로 유행 시기가 다르고 우리는 유행 시기가 늦은 점이 있어, 이를 고려하지 않은 비교는 적절치 않다"고 밝혔다.

24일 임숙영 중앙방역대책본부 상황총괄단장도 해당 통계에 대해 "절대 숫자를 비교하는 것이 그 의미가 일정하게 한계를 갖기는 한다"며 "가령, 인구 규모가 다른 국가에서 그 절대 숫자를 그대로 비교하는 것보다는 인구 100만명당 통계치로 비교를 하는 것이 조금 더 정확하다"고 말했다.

이어 "전날(23일 0시 기준) 저희 신규 확진자를 인구 100만명당으로 산출을 했을 때 3320명으로 나타나고 있고, 전 세계에서 순위로 봤을 때는 여덟 번째로 나타나고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "한 가지 말씀을 드릴 것이 오미크론이 워낙 전파력이 높고 확진자 수가 많이 발생하는데, 이런 시기에 있어 방역 위험도를 결국 위중증 환자나 사망자 수로 평가하는 것이 적절할 것으로 보고 있다"고 설명했다.

그는 "인구 100만명당 기준으로 했을 때 (한국의) 중증 환자 수는 9.36명으로 현재 나타나고 있다. 사망자 수는 184명으로 지금 나타나고 있다. 외국과 비교 속에서는 낮은 수준으로 관리되고 있다"고 강조했다.

