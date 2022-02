경북 영주시의회 의원 14명 중 절반 코로나19 확진 … 의회 운영 셧다운

회기 중 6명 확진, 확진자 중 1명 자가격리 해제



업무보고 서면 대체, 조례 등 6개 안건 다음 회기로

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영주시의회가 회기 중 전체 의원 14명 중 절반인 7명이 코로나19에 확진되는 초유에 사태가 일어나 의회 운영이 마비됐다.

영주시의회는 지난 16일부터 9일간의 일정으로 제260회 임시회를 진행하던 중 회기 사흘째인 지난 18일 소속 의원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

이후 이틀간 총 6명의 의원이 코로나19 양성 판정을 받아 회기 중 절반인 7명이 확진 판정을 받아 긴급 휴회에 들어갔다.

다행히 앞서 1명이 자가격리에서 해제된 데 이어 지난 18일 확진된 의원 1명도 24일 자가격리에서 해제됐다.

영주시의회는 코로나19 확산 방지를 위해 일부 부서의 올해 업무계획과 보고 건을 서면 보고로 대체하고 일부 안건의 처리를 다음 회기로 미뤘다. 이에 따라 영주시의회 의회장(葬)에 관한 조례안 등 6개 안건은 다음 회기에 처리될 전망이다.

이영호 의장은 “코로나19 확산 방지를 위해 일부 안건 처리를 연기하게 됐다”면서 “이런 상황에서도 영주시 발전을 위해 동료 의원들이 지적한 사항과 대안들을 집행부가 적극 반영해 줄 것”을 요구했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr