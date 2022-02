日 기시다 총리 "G7 등 국제사회와 협력"

[아시아경제 김민영 기자] 기시다 후미오(岸田文雄) 일본 총리는 24일 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 "러시아를 강력히 비난하며 미국을 비롯한 국제사회와 연계해 신속하게 대처해 나갈 것"이라고 밝혔다.

후미오 총리는 이날 오후 국가안전보장회의(NSC)를 주재한 뒤 기자들에게 러시아의 군사행동은 힘에 의한 일방적인 현상 변경을 인정하지 않는다는 국제질서의 근간을 흔드는 것이라며 이같이 말했다.

기시다는 러시아에 대한 추가 제재와 관련 "각국과 의사소통 및 연락을 확실히 한 다음 향후 대응에 대해서는 구체적으로 생각하겠다"고 언급했다.

앞서 그는 이날 오전 중의원 예산위원회에서 "주요 7개국(G7)을 비롯한 국제사회와의 협력을 중시하면서 우리나라의 국익을 생각하고 대응책을 제대로 내놓고 싶다"고 말했다.

그는 우크라이나 거주 일본인의 안전 확보에 노력하라고 관련 부처에 지시했다고 덧붙였다.

