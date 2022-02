카카오 남궁훈 "오픈 채팅 기반 '메타버스' 구축한다"…글로벌向 사업 재편 선언

[아시아경제 강나훔 기자] 남궁훈 카카오 대표 내정자가 오픈 채팅을 기반으로 한 메타버스 서비스를 구축하겠다고 밝혔다. 전 세계를 연결할 수 있는 메타버스 생태계를 구축해 글로벌 기업으로서 도약하겠다는 구상이다.

남궁 내정자는 24일 온라인 기자간담회를 통해 "카카오가 텍스트 부분의 형태소가 강하기 때문에 텍스트를 기반으로 메타버스를 만들어나가는 것을 내부적으로 논의하고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "현재, 사회에서 언급되는 메타버스는 3D 아바타를 많이 떠올리지만 나는 메타버스를 디지털 콘텐츠 형태소 측면에서 생각하고 있다"면서 "멀티미디어뿐 아니라 2D, 사운드, 이미지, 웹툰, 텍스트 등 모든 형태소가 메타버스화 될 수 있다고 생각하고 있고, 특히 카카오는 텍스트 기반의 형태소가 강하다"라고 설명했다.

남궁 내정자는 "카카오톡의 장점은 지인 기반이라 서비스 확산에 용이하다는 측면이 있지만, 동시에 한국 시장을 넘어가지 못한다는 한계도 분명이 있다"라며 "전체 시장으로 보면 1%도 안 되는 지인 기반 네트워크를 카카오가 커버하고 있는 것인데, 나머지 99%의 비지인으로 서비스를 확장해 나갈 것"이라고 강조했다. '지인 중심'의 카카오톡 서비스에서 '관심 기반'의 오픈채팅을 바탕으로 글로벌 메타버스 서비스를 내놓겠단 얘기다.

카카오는 이를 위해 최근 VTF와 OTF 등 2개의 TF(태스크포스)도 발족했다. 남궁 내정자는 "VTF는 롤플레이 채팅, OTF는 오픈채팅 기반으로 성장할 예정"이라며 "오픈채팅은 텍스트보다 이미지 등 멀티미디어에 무게를 둘 것"이라고 했다.

남궁 내정자는 이날 목표 주가 '15만원'에 대한 의지도 분명히 했다. 앞서 남궁 내정자는 카카오 주가가 15만원이 될 때까지 법정 최저 임금만 받겠다고 선언한 바 있다.

그는 "시장의 신뢰를 되찾고 시장 환경이 개선되면 카카오 주가 15만원을 다시 만들어 낼 수 있다"라며 "대표 임기 2년 안에는 끝낼 수 있었으면 좋겠다"라고 했다.

남궁 내정자는 아울러 "이젠 한국의 IT 산업이 '외력'으로 성장하는 시대는 끝났다"라며 "이제는 스스로 일어서야 할 때"라고 강조했다.

그는 "대한민국 IT 산업은 내력보다 외력에 영향을 많이 받았다"며 "외력이라 함은 2000년~2010년까지는 PC가 인터넷이라는 외부로 연결됐고, 2010년~2020년에는 스마트폰이 모바일 네트워크로 연결되는 연결의 대변혁을 맞았다"고 말했다.

그러면서 "이것은 IT업계가 주도한게 아니다"며 "우리나라가 가진 지정학적인 측면, 국민이 가진 디바이스에 대한 수용력에 크게 영향을 받았다"고 덧붙였다.

그는 "더 이상 새로운 외력이 등장하지 않고, 새로운 시대적 흐름을 타고 성장하는 것이 끝났다. 이젠 우리 스스로 일어나지 않으면 안되는 시간이 왔다"고 말했다.

남궁 내정자는 자립의 축으로 '비욘드코리아'를 강조했다. 각 계열사가 현지에서 각자의 방식으로 생존 전략을 펼쳐 왔다면 이제는 본사가 '콘트롤타워'가 돼 글로벌 진출 전략을 펼치겠다는 것이다.

남궁 내정자는 “카카오게임즈 재팬과 카카오 픽코마를 재무적으로 통합해 일본 사업을 통합적으로 관리하는 등 다양한 방안을 고민하고 있다”며 “글로벌 비즈니스의 중심축을 일본 시장으로 두는 것도 고려하고 있다”고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr