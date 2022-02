쿠쿠홈시스, 무선청소기 라인업 확대...2022년형 파워클론 선보여

- 소비자 수요 높아져 강력한 성능 유지하고 가격 장벽 낮춘 ‘2022 파워클론’ 출시

- BLDC 모터의 강력한 싸이클론 흡입력으로 밀착 클린케어, 신체 부담 덜어주는 인체공학 설계

종합 건강 생활가전 기업 쿠쿠홈시스(대표이사 구본학)가 급증하는 소비자 수요에 맞춰 무선청소기 ‘2022 인스퓨어 파워클론(모델명: CVC-B1010UG/CVC-B1020UG)’을 출시했다.

쿠쿠홈시스 신규 품목으로 선보인 무선청소기 인스퓨어 파워클론은 강력한 성능과 함께 신체 부담을 덜어주는 인체 공학 디자인을 적용, 청소를 한결 수월하게 만드는 장점으로 지난해 출시 이후 소비자 수요가 급격히 상승하고 있다.

‘2022 인스퓨어 파워클론’은 BLDC 모터가 만들어내는 초고속 싸이클론으로 입자가 큰 오염물질, 반려동물의 털은 물론 눈에 보이지 않는 미세한 생활 먼지까지 놓치지 않고 빠르고 강력하게 흡입한다.

H13 등급의 헤파필터를 포함한 ‘4중 안심 필터링 시스템’은 0.3㎛ 크기 입자의 미세먼지를 99.97% 걸러준다. 또한 배기구가 측면에 위치해 배출되는 바람이 사용자에게 직접 닿지 않아 불쾌감은 줄이면서 쾌적한 사용을 돕는다.

인체 공학 디자인을 적용한 ‘이지 플렉서블 앤 듀얼 휠’이 적용된 헤드는 힘들이지 않아도 방향 전환이 쉽고 가벼워 한 손만으로도 작동이 수월해 남녀노소 누구나 부담 없이 편하게 사용할 수 있다. 밀고 당기는 동작이 많은 청소기 특성을 고려해 부드럽고 유연한 핸들링으로 어깨 부담을 최소화하고, 플랙스 연장관을 포함한 맞춤형 5종 브러쉬는 청소하기 까다로운 침대나 소파 밑, 가구 틈새 등 실내 모든 공간을 깨끗하고 간편하게 청소할 수 있다.

‘원터치 작동 버튼’으로 청소 중 번거롭게 버튼을 누르는 번거로움을 덜었고, 만지기 꺼려지는 먼지 통은 ‘원터치 버튼형 구조’로 설계돼 손대지 않고 간편하게 열어서 비울 수 있다. 먼지 통과 필터는 모두 분리가 가능하고 물 세척이 가능해 항상 청결한 제품 관리를 돕는다.

25.9V의 고성능 배터리는 한 번의 충전으로 방과 거실 모두 청소할 수 있고 오랜 수명을 보장한다. 청소기 상단의 LED 디스플레이를 통해 배터리 잔량을 직관적으로 알려준다.

쿠쿠홈시스 관계자는 “코로나 장기화로 실내 생활이 길어지면서 집안을 청결하게 관리할 수 있는 가전 수요가 지속될 것으로 예측된다”며, “강력한 성능과 편의성을 높인 다양한 기능은 유지하면서 가격 부담감은 낮춘 ‘2022 인스퓨어 파워클론’을 출시해 소비자 선택의 폭을 넓혔다”고 말했다.

