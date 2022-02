오세훈 핵심사업 '지천 르네상스' 시작…오는 4월 2곳 선정

[아시아경제 김민영 기자] 서울시는 소하천과 실개천 등의 수변공간을 재편하는 ‘지천 르네상스’를 시작한다.

서울시는 지천 르네상스 시범사업에 참여할 자치구를 이달 25일부터 4월8일까지 공모한다고 24일 밝혔다.

시범사업과 함께 지천 르네상스 실행전략 수립을 위한 연구용역에도 착수한다. 수변공간의 혁신 원칙과 각종 지침, 제도개선 등을 담을 예정으로 연내 완료를 목표로 한다.

공모 대상지는 제방터, 제외지 등의 하천구역과 수변으로부터 500m 내외의 도시지역을 모두 포함하는 공간이다. 한강을 제외한 모든 하천의 수변공간과 인공적으로 조성되는 물길, 분수, 폭포 등 인공 수변공간도 포함한다.

자치구는 지역의 특성과 가치가 잘 반영되고 경제 및 문화 등 활성화 가능성이 높은 대상지를 찾고, 주민 의견을 반영해 제안서를 제출하면 된다.

하천 구역과 수변 도시지역, 두 개의 분리된 공간을 통합시키고 지역의 유무형 자산을 활용한 이야기와 경제·문화·관광 등 주민과 함께하는 활성화 프로그램을 담아 지속적으로 운영될 수 있는 전략을 제안해야 한다.

시는 25개 자치구에서 제안한 대상지에 대해 도시 건축 하천 등 분야별 전문가들과 함께 대상지의 적정성, 사업의 타당성, 추진전략, 기대효과 등을 종합적으로 고려해 4월 중 우선 추진 대상지 2곳을 선정한다.

시는 자치구 공모에서 제안된 대상지를 검토해 우선순위를 정하고, 이 중 우선 추진 대상지 2곳부터 올해 시작한다. 차순위 대상지는 서울시와 자치구 간 협의를 통해 순차적으로 추진할 계획이다.

연내 착공해 이르면 연말까지, 늦어도 내년 상반기까지 완공을 목표로 추진한다. 시는 서울시 주도로 자치구 협의, 지역주민 의견 수렴 등을 거치고, 10억 원 내외의 사업비를 전액 시비로 지원해 설계~공사를 진행한다.

지천 르네상스는 오세훈 시장이 시정 마스터플랜 ‘서울비전 2030’에서 제시한 핵심과제로, 시는 시범사업을 통해 향후 본격적으로 추진될 본사업의 토대가 될 ‘지천 르네상스’ 선도모델을 마련할 계획이다.

