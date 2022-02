미래에셋자산운용, TDF 등 연금펀드 최강자

2022 아시아펀드대상- 대상

[아시아경제 황준호 기자] 제 13회 아시아펀드대상의 주인공으로 미래에셋자산운용이 선정됐다.

미래에셋은 연금펀드의 최강자다. 24일 금융투자협회에 따르면 지난 15일 기준 전체 연금펀드 수탁고는 41조1000억원 수준으로 지난해 대비 7조4000억원 가까이 규모가 커졌다. 이중 2조4600억원은 미래에셋으로 몰려든 자금이다. 타깃데이트펀드(Target Date Fund, TDF)를 비롯해 해외형 주식형, 채권형 및 혼합형 등 다양한 유형의 연금 상품에 돈이 몰리면서 시장을 주도했다. 올해에만 3400억원의 노후자금이 미래에셋에 몰렸다.

이 같은 성장세는 이번 대상 수상의 배경이 됐다. 미래에셋은 업계 최대 개인·퇴직연금 상품 라인업을 통해 점차 다양화 되고 있는 투자자들의 기호를 맞추면서 업계 최고의 연금 운용사로 각광받고 있다. 특히 미래에셋은 국내를 넘어 해외로, 전통적 투자자산을 넘어 부동산 등 다양한 대체투자 상품을 제공하고 있다. 이는 다양한 자산배분을 통해 안정적인 연금자산운용 투자 솔루션을 제공하고 있다는 것을 뜻한다.

이 같은 성장을 견인한 최고 인기상품은 단연 미래에셋 TDF 시리즈다. 타겟데이트펀드는 투자자가 은퇴 준비자금 마련 등 특정 목표시점(Target Date)을 가진 펀드에 투자하면, 운용기간 동안 자동으로 위험자산과 안전자산 비중을 조절하는 상품이다. 미래에셋은 목표시점에 원금손실을 최소화할 수 있도록 기대수익률과 손실 회복기간 등을 고려해 연금자산을 운용하고 있다. 자산배분 뿐만 아니라 전략에 대한 배분을 통해 포트폴리오를 구성하고 있다. 특히 글로벌엑스 등 미래에셋의 해외 자회사에서 만든 우수한 글로벌 ETF와 미래에셋의 검증된 펀드를 활용하고 있다. 높은 보수의 외국운용사에 자산을 위탁하는 것이 아니라, 미래에셋의 글로벌 네트워크를 활용해 직접 운용해 타사 대비 우수한 성과를 시현하고 있다.

올해 확정기여(DC), 개인형(IRP) 퇴직연금에 사전지정운용제도(디폴트 옵션)이 도입됨에 따라 미래에셋의 입지는 더욱 강화될 것으로 예상된다. 디폴트 옵션 도입 전 박현주 미래에셋그룹 회장은 자사 유튜브채널 ‘스마트머니’를 통해 연금투자의 중요성을 강조한 바 있다. 그는 "투자형 자산이 많이 없는 곳은 국민이 가난해질 수밖에 없다"며 "미국은 50% 정도, 우리나라 퇴직연금 규모 230조원에서 11% 정도의 투자형 자산을 갖고 있다는 것은 너무 아쉬운 부분"이라고 말했다.

