금융위원회 "어르신들, 핸드폰으로 은행 업무 쉽게 보세요"

내년 상반기까지 은행들 고령자 위한 은행앱 출시 예정

[아시아경제 심나영 기자] 금융위원회와 금융감독원은 은행들과 함께 '고령자 친화적 모바일 금융앱 구성지침' 을 만들었다고 24일 밝혔다.

고령자가 쉽게 사용할 수 있는 '고령자모드'를 제공하고, 금융앱 이용자가 원할 때 언제든지 선택 가능하도록 구성했다. 쉽고 직관적인 구조와 디자인, 조회·이체 중심의 간단한 메뉴로 구성하는 것이 원칙이다.

금융위는 "은행권 점포축소 및 코로나19 확산 이후 디지털금융 가속화로 인해, 모바일 금융앱을 이용하는 고령자가 급증하는 추세"라며 "고령자 모드 신설 및 고령고객 접근성·이용편의성 개선에 관한 사항 등 총 3개 부문 13개 원칙으로 구성했다"고 설명했다.

25일 기업은행을 시작으로 4월 40일에는 산업은행이 이번 지침을 반영한 애플리케이션을 내놓는다. 다른 은행들도 내년 상반기까지 이번 지침을 반영한 앱을 개발해 출시할 예정이다. 카드, 증권, 보험 등 다른 금융회사들도 은행권 적용 이후 추진할 계획이다.

