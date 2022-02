[종목속으로]조정장서 2배 급등…상장폐지의 그림자 '아른아른'

코스닥 상장사 젬백스지오

지난달 최대주주 변경 이후 신사업 기대감 주가부양

새 최대주주 2020년 상장폐지 기업 종속회사

거래소, 주가 급등 및 거래계좌 소수 집중 '투자경고종목' 지정예고



[아시아경제 지연진 기자]글로벌 긴축 전환과 우크라이나 사태가 맞물린 연초 폭락장에서 2배를 웃도는 수익률을 기록한 종목이 있다. 코스닥 상장사젬백스지오가 주인공이다. 최근 수년간 적자 행진을 이어온 이 회사는 경영권 교체로 인한 신사업에 대한 기대감으로 주가가 급등했지만, 과거 1만명에 가까운 개미 투자자들이 눈물을 쏟아낸 상장폐지 관련 기업이 접수한 것으로 확인됐다.

24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 젬백스지오는 지난달 제3자 유상증자에 참여한 비엔엠홀딩스가 최대주주가 됐다. 비엔엠홀딩스는 2020년 상장폐지된 게임개발사 파티게임즈(現 넥스쳐)가 지분 100% 소유한 IMI홀딩스의 자회사다. 파티즈게임즈는 정보통신기업 모다의 종속회사로, 주가조작으로 실형이 선고된 LG가(家) 3세인 구본현씨가 출소 후 두 회사를 무자본 인수합병(M&A)한 뒤 주가조작 및 횡령에 활용하며 모두 감사의견 거절로 상장폐지됐다.

현재 비엔엠홀딩스 김모 대표는 2018년 감사의견 거절 이후 모다의 대표와 파티게임즈의 이사를 맡았다. 두 회사가 상장폐지될 당시 비엔엠홀딩스가 연간 100억원에 달하는 영업이익을 내는 알짜 자회사를 두고 있다는 점에서 투자자 사이에선 고의 상장폐지 의혹이 제기되기도 했다.

주목할 점은 젬백스지오의 주가다. 이 회사는 연초부터 꾸준한 오름세를 보이다 지난달 13일부터 급등세를 보였는데, 지분 변동 공시가 쏟아지면서다. 기존 최대주주인 젬백스앤카엘이 보유한 84억원 상당의 전환사채를 경영컨설팅업체 와이준파트너스에 107억원에 넘기기로 계약한 것을 비롯해 250억원 규모의 유상증자와 300억원 상당의 전환사채발행 결정도 나오며 신사업에 대한 기대감을 높였다. 지난달 한달간 이 회사의 주가수익률만 94%에 달하며 코스닥 상장사 중에서 최대 상승폭을 기록했다.

이달 들어 주가는 지난 11일 2900원으로 52주 최고가를 기록한 뒤 전환청구권 행사 등으로 신주가 상장하면서 다소 조정을 받고 있다. 하지만 주가 상승을 자극하는 소식은 계속되고 있다. 젬백스지오의 문모 대표는 지난 17일 이모 넥스쳐 대표에게 젬백스지오 주식 350만주를 94억5000만원에 장외매도했다. 1주당 2700원으로 계약체결 당일 종가(2450원)보다 높은 수준이다. 젬백스지오 관계자는 "최대주주가 바뀌고 신사업 등에 대한 기대감이 있어 주식가치를 높게 평가한 것"이라고 설명했다.

한편, 젬백스지오는 15일간 주가상승률이 75% 이상, 상위 20개 계좌의 매수관여율이 30% 이상일 때 내려지는 '투자주의종목'으로 5일 이상 지정되면서 한국거래소가 이달 10일 투자경고종목을 지정 예고했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr